Ермак отправляется в Нью-Йорк с важной миссией: президент рассказал детали визита

Руслан Иваненко
27 августа 2025, 22:22
Украина готовит площадки и ресурсы для эффективной дипломатии на уровне лидеров в международных переговорах.
Зеленский, Ермак, Трамп
Украинская делегация во главе с Ермаком отправляется в Нью-Йорк для переговоров с командой Трампа о завершении войны / Коллаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, УНИАН

Кратко:

  • Украинская делегация отправляется в Нью-Йорк для переговоров с командой Трампа
  • Ермак и Умеров провели встречи в Катаре и Саудовской Аравии
  • Украина готовит площадки для эффективной дипломатии и гарантий безопасности

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком на этой неделе посетит Нью-Йорк для встреч с представителями команды президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Дипломатическая работа и уровень переговоров

Глава государства отметил, что продолжается активная дипломатическая работа Офиса президента, МИД и СНБО с партнерами, которые поддерживают проведение встречи на уровне лидеров для завершения войны.

видео дня

"Уровень лидеров позволяет говорить о ключевых вопросах - именно этот уровень нам нужен. Все мы видим очень наглые негативные сигналы из Москвы относительно переговоров: россияне не собираются выполнять то, что обещали Соединенным Штатам Америки, обещали другим в мире, кто настаивает на прекращении убийств и на реальной дипломатии", - подчеркнул Зеленский.

Давление на Россию и рычаги влияния

Президент добавил, что Россию необходимо давить к реальным шагам и заставлять завершить войну.

"Ответ от них должен быть. Их надо дожать до правильного ответа. А это зависит от Америки, от всех тех, кто считает эту войну действительно неправильной", - подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что Украина будет максимально готова к переговорам и обеспечит площадки для эффективной дипломатии. Он напомнил о предыдущих встречах Ермака и Умерова в Катаре и Саудовской Аравии, а также о запланированных переговорах в Швейцарии и Нью-Йорке.

"Задача - ускориться максимально, чтобы это было тоже рычагом - рычагом влияния: россияне должны видеть, насколько серьезно мир настроен и насколько плохими будут последствия для России, если война будет продолжаться", - добавил президент.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности / Инфографика: Главред

Оценка эксперта: перспектива мирного соглашения

Эксперт по безопасности и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак убежден, что в ближайшие два-три месяца подписание мирного соглашения маловероятно.

По его словам, ключевым препятствием является ситуация на фронте.

"Если бы россияне оказались в патовой ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но сейчас есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет вести войну, поэтому они продолжают наступать", - пояснил Ступак в интервью Главреду.

Гарантии безопасности - что известно

Как сообщал Главред, глава МИД Андрей Сибига сказал, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, юридически обязательными и эффективными.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Также известно, что высокопоставленные военные руководители европейских стран обсуждают гарантии безопасности Украины. В частности, они хотят, чтобы президент США Дональд Трамп развернул американские истребители F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение России.

Читайте также:

О персоне: Андрей Ермак

Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года.

Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью.

21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

война в Украине мирное урегулирование Андрей Ермак Переговоры о прекращении огня
