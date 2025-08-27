Как может завершиться война и с чем останется Украина: названы два сценария

Один из вариантов завершения войны имеет ряд условий, среди которых обмен пленными и взаимное постепенное сокращение армии.

Чем может закончиться война для Украины - мнение эксперта / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Основное:

Существует два возможных сценария завершения войны РФ против Украины

Один из вариантов ранее рассматривали в США

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал два наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине. Свои предположения он сделал в комментарии Главреду.

По его словам, первый вариант - прекращение огня по линии фронта. Кстати, в начале переговорного процесса этот сценарий также рассматривали американские чиновники.

Второй вариант - гибридное или ограниченное мирное соглашение с рядом дополнительных условий. Речь идет об обмене пленными, демобилизации с обеих сторон и других шагах, которые еще требуют согласования.

Фесенко подчеркнул, если стороны принимают ограниченное мирное соглашение, то прежде всего должно быть прекращение огня.

"Первым пунктом будет прекращение огня, без чего война не прекратится, а также еще несколько пунктов, в частности, обмен военнопленными "всех на всех", гражданскими лицами, которые находятся в заключении.заключении, по согласованному списку, мирное судоходство по Днепру, постепенное взаимное (подчеркиваю, взаимное, а не одностороннее сокращение украинской армии) сокращение вооруженных сил в зоне конфликта, демобилизация с обеих сторон по согласованному графику и, возможно, интересующий Трампа статус Запорожской АЭС", - сказал политолог.

Он добавляет, что в ограниченном мирном соглашении может быть еще несколько пунктов о которых будут договариваться стороны.

Напомним, экс-заместитель начальника Штаба обороны Канады Марк Норман назвал три наиболее вероятных сценария окончания войны в Украине. Первый - Украина полностью вытесняет Россию. Второй - Россия захватывает частично или полностью территорию Украины. Третий - перемирие или другой формат договоренностей, который предусматривает определенные уступки.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что мирного соглашения между Украиной и Россией можно достичь даже без перемирия, параллельно с активными боевыми действиями.

Недавно у Зеленского раскрыли сценарий завершения войны. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не признает потерю территорий, а будет добиваться их освобождения невоенными средствами.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

