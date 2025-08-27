Сознательный террор: РФ ударила по энергетическим объектам в шести областях

Энергетики и газовики прилагают усилия для быстрой ликвидации повреждений.

Удар по энергетическим объектам

Главное:

РФ атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в Украине

На месте попаданий работают аварийные и спасательные службы

Враг сознательно разрушает гражданскую инфраструктуру накануне отопительного сезона

В ночь с 26 на 27 августа страна-агрессор Россия атаковала объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры в шести областях Украины. Об этом сообщили в Минэнерго.

Там отметили, что враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины.

"Целенаправленным разрушительным ударам подверглись объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности в Сумской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Харьковской, Запорожской областях. Продолжается оценка нанесенного ущерба. На месте попаданий работают аварийные и спасательные службы", - говорится в сообщении.

Также известно, что около часа ночи в результате удара БПЛА было повреждено оборудование на одной из ключевых подстанций в Сумах, в результате чего без электроснабжения осталась значительная часть города и промышленных потребителей.

"На Полтавщине враг целенаправленно комплексно атаковал объекты газотранспортной инфраструктуры, нанеся значительные повреждения. Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего восстановления энерго- и газоснабжения. Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики РФ по разрушению гражданской инфраструктуры Украины накануне отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения", - отметили в Минэнерго.

Реакция Зеленского на удары РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары по украинским городам и селам продолжаются, ежедневно есть новые жертвы.

По его словам, сейчас россияне, к сожалению, дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий.

"Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии", - подчеркнул он.

Президент добавил, что сейчас продолжаются восстановительные работы на Сумщине после ударов российских дронов.

"Почти сотня БпЛА и целенаправленные удары ночью против наших регионов, именно против гражданской инфраструктуры. К сожалению, повреждены энергетические объекты. Из-за атаки были обесточивания в Полтавской, Сумской, Черниговской областях. Более ста тысяч домохозяйств остались без света", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне продолжают войну и не реагируют ни на какие слова мира о том, что нужно прекратить убийства и разрушения. Поэтому, по его мнению, нужны новые шаги в давлении на Россию ради прекращения ударов и реального обеспечения безопасности.

Возобновление ударов по энергетике Украины

В то же время, руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко заявил, что россияне возобновили удары по энергетике Украины из-за безнаказанности.

"Опять все по кругу. Россияне возобновили удары по энергетике - Сумы, Полтава. Все из-за безнаказанности, из-за отсутствия адских санкций и многое другое. Украина, конечно же, делает РФ больно. Но пока делаем это в основном мы", - написал он.

