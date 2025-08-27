За лето РФ захватила лишь 0,3% Украины и готовит зимний реванш - Bild

Летнее наступление России провалилось. Кремль не достиг ни одной из своих целей.

Российское летнее наступление сорвалось, но Кремль не остановится / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная механизированная бригада, 3 отдельная танковая Железная бригада

Кратко:

Летнее наступление РФ провалилось

Оккупанты захватили лишь 0,3% территории Украины

В рядах российских войск ощущается усталость

Летнее наступление российской армии в Украине оказалось неудачным. В рядах россиян наблюдается определённая усталость. Однако Кремль будет готовиться к новым атакам. Об этом немецкому изданию Bild рассказал эксперт по вопросам обороны Густав Грессель.

Как говорится в статье, из множества важных целей, поставленных армии Путина на сухой сезон 2025 года (с начала апреля до конца августа), почти все не были выполнены.

Российской оккупационной армии удалось завоевать лишь 1800 квадратных километров или 0,3% территорий Украины.

"В целом, война Путина летом 2025 года пойдет не по плану", - говорится в статье.

Впрочем, росийский диктатор вряд ли остановится.

"Зимой, когда земля промёрзнет, а листья с деревьев опадут, а значит, защита от беспилотников ослабнет, россияне попытаются снова перейти в наступление", - сказал Грессель.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, враг активизировался на Покровском направлении. Украинские войска успешно отбивают атаки, не давая им продвинуться. Оборона остается устойчивой, несмотря на интенсивные штурмы врага.

Как сообщили в Институте изучения войны, российское командование фактически отказалось от развития прорыва в направлении Доброполья и перенесло основные усилия на другие участки фронта.

Впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска зашли на территорию Днепропетровской области. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка.

В Серебрянском лесничестве в Луганской области украинская оборона подходит к своему завершению. Как сообщил военный корреспондент Богдан Мирошников, подобная ситуация наблюдается и на плацдарме на восточном берегу реки Жеребец. Таким образом, существенно ухудшается позиция двух ключевых населенных пунктов к востоку от Краматорско-Славянской агломерации.

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре - мнение эксперта

Уже в сентябре начинаются российско-белорусские учения "Запад-2025". Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает: не исключено, что они могут стать прикрытием для наступательных действий со стороны россиян.

По его словам, наступление россиян с севера "было бы для Украины подарком", потому что повторило бы ситуацию февраля 2022 года, когда враг растянул фронт вместо того, чтобы сосредоточиться на главном.

"Пойти на заранее подготовленные позиции на севере Киевщины, где все дороги заминированы и их ждут наши подразделения, или, например, на Житомирщине или Черниговщине - это был бы для нас подарок. Это стало бы финальной точкой их летней наступательной кампании", - сказал Кузан в интервью Главреду.

Другие новости:

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

