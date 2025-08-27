Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Анна Ярославская
27 августа 2025, 06:53
2732
После часа ночи в Сумах раздалось около десяти взрывов. Позже не менее трех было слышно в Ахтырке.
Спасатель, ПВО
Армия РФ ударила по Сумам и Ахтырке / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, 126 отдельная бригада ТРО

Кратко:

  • РФ атаковала Сумщину дронами
  • Попаданий в жилые кварталы нет
  • В Сумах есть проблемы со светом и водоснабжением

В ночь на 27 августа в Сумах и Ахтырке были слышны звуки взрывов. В некоторых районах Сум исчез свет. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке дронов.

Взрывы на Сумщине прогремели после часа ночи, передает Суспільне. Было слышно около десяти взрывов. Позже не менее трех прогремело в Ахтырке.

видео дня

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил удары по Сумской общине, отметив, что враг бил беспилотниками.

"Враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской громады Предварительно, без жертв. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы", - написал он в Telegram.

Суспільне со ссылкой на Сумскую ОВА пишет, что в результате массированной атаки на Сумы повреждены объекты инфраструктуры, работают аварийные службы.

По информации и. о. городского головы Артема Кобзаря, попаданий в жилые кварталы нет.

Из-за частичного отсутствия света в Сумах по городу курсируют только автобусы, сообщили в КП "Электроавтотранс".

Кроме того, есть проблемы с водой. Сегодня в Сумах вода будет подаваться с пониженным давлением по графику: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

"Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения", - сообщили в КП "Горводоканал".

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по территории Сумской и Роменской общин. Зафиксировано не менее 10 попаданий, загорелись жилые дома.

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Местные власти и полиция рассказали о последствиях атаки.

Утром 18 августа российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

Российская оккупационная армия запускает ракеты "Калибр" по Украине максимум один раз в месяц. В целом, сейчас использование кораблей в акватории Черного моря для россиян довольно затруднено благодаря действиям украинских сил и союзников. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумская область новости Украины новости Сумской области война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин хочет завершить войну в Украине: у Трампа вышли с неожиданным заявлением

Путин хочет завершить войну в Украине: у Трампа вышли с неожиданным заявлением

08:30Мир
"Важный сигнал": Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

"Важный сигнал": Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

07:34Война
Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

06:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

С морщинами и без макияжа: появилось свежее фото Софии Ротару

Китайский гороскоп на сегодня 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

Китайский гороскоп на сегодня 27 августа: Тиграм - абьюз, Змеям - споры

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Нашел новое: Владимир Пресняков впервые прокомментировал развод сына

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Трамп искал "громкую сделку": в Reuters узнали новые детали переговоров США и РФ

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

Конец августа изменит жизнь: ТОП-5 знаков оставят прошлое и начнут новую жизнь

Последние новости

08:44

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2025

08:30

Путин хочет завершить войну в Украине: у Трампа вышли с неожиданным заявлением

08:23

Толчки ощутили от Каспия до Тбилиси: в Дагестане произошло мощное землетрясениеВидео

08:15

Лунный календарь на сентябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

08:06

Карта Deep State онлайн за 27 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
07:35

Гороскоп на сентябрь 2025: астролог дала самый важный совет Козерогам

07:34

"Важный сигнал": Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-ЙоркеВидео

06:53

Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

06:10

Почему Кремль отказался от прекращения огня?мнение

Реклама
05:52

Как остановить авто с "автоматом", если отказали тормоза - объяснение инструктораВидео

05:33

Как приготовить карпа без костей: единственный действенный метод от шеф-повара

05:00

Сигнал от Вселенной: удача улыбнется шести знакам зодиака 27 августа

04:30

Гороскоп на сентябрь 2025 для Весов: месяц обновления, энергии и важных событийВидео

04:03

"Настоящий яд": какие продукты нельзя давать собакам, в списке даже костиВидео

03:50

Кот был в колонии 4,5 года: военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем

03:15

ТОП-4 знака: астрологи назвали мужчин, умеющих любить по-настоящему

02:31

Невероятное открытие: ученые нашли самую древнюю воду и узнали ее вкусВидео

02:11

Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

01:30

У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

01:09

Трамп готовит удар по Кремлю: что стоит за стратегией "кнута и пряника"

Реклама
00:52

Известный продюсер раскрыл секрет его единения с бойфрендом

00:10

Засияла по-новому: Елена Кравец удивила сменой имиджа

00:03

Зима поднимает ставки: какой новый "зимний" штраф подстерегает водителей

00:01

Кудрявцева распрощалась со своими волосами и удивила короткой стрижкой

26 августа, вторник
23:48

"К сожалению": Тина Кароль раскрыла главную причину своего одиночестваВидео

23:22

Мамуля в ожидании: в Сети появился редкий кадр беременной Леси Никитюк

23:15

"Летний блицкриг" Путина сдулся: аналитик рассказал, как ВСУ изменили ход кампании

23:15

Нелли Фуртадо высмеяла хейтеров, которые стыдили ее за лишний вес

23:02

"Для танго нужны двое": Трамп заговорил о санкциях против УкраиныВидео

23:01

Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов: время перемен и неожиданных решенийВидео

22:46

Сабатиновская культура: возможные предки "народов моря"

22:27

"Миллионы, а в перспективе и миллиарды": Трамп признался, как США зарабатывают на Украине

22:23

Кусты огурцов оживают: копеечное средство, продлевающее плодоношение до морозовВидео

22:05

"Ни на йоту": откуда у нас эта фраза

21:53

Стиралка засияет невиданной чистотой: натуральное средство удивит настоящим чудомВидео

21:51

С какими странами украинцы смогут иметь множественное гражданство - обнародован список

21:24

Гороскоп на сентябрь 2025: Скорпионов ждет месяц затмений, перемен и начинанийВидео

21:22

Самые таинственные острова мира: места, куда вход запрещен

21:08

В Украине изменили порядок и условия выплат для ВПЛ: кого затронут нововведения

21:04

Мировая сенсация: как уникальная находка на Ровенщине изменила историю мираВидео

Реклама
20:56

"Ключ" к миру не на Западе: Стубб назвал неожиданное условие для мира в Украине

20:45

Филипп Киркоров опозорился на всю РФ - что произошло

20:35

Когда квасить капусту в сентябре 2025: идеальные даты и лучшее времяВидео

20:33

Молчаливый фронт Кремля: что элита России скрывает от Путина в вопросе войны

20:15

"России станет еще больнее": какой серьезный удар может нанести Украина

20:05

"Динамо" Лобановского: как киевляне преодолевали грандов европейского футболаВидео

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять