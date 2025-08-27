Сумы частично без света, вода - по графику: армия РФ массированно атаковала город БПЛА

После часа ночи в Сумах раздалось около десяти взрывов. Позже не менее трех было слышно в Ахтырке.

Армия РФ ударила по Сумам и Ахтырке / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, 126 отдельная бригада ТРО

Кратко:

РФ атаковала Сумщину дронами

Попаданий в жилые кварталы нет

В Сумах есть проблемы со светом и водоснабжением

В ночь на 27 августа в Сумах и Ахтырке были слышны звуки взрывов. В некоторых районах Сум исчез свет. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке дронов.

Взрывы на Сумщине прогремели после часа ночи, передает Суспільне. Было слышно около десяти взрывов. Позже не менее трех прогремело в Ахтырке.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил удары по Сумской общине, отметив, что враг бил беспилотниками.

"Враг нанес массированный удар беспилотниками по окраине Сумской громады Предварительно, без жертв. Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы", - написал он в Telegram.

Суспільне со ссылкой на Сумскую ОВА пишет, что в результате массированной атаки на Сумы повреждены объекты инфраструктуры, работают аварийные службы.

По информации и. о. городского головы Артема Кобзаря, попаданий в жилые кварталы нет.

Из-за частичного отсутствия света в Сумах по городу курсируют только автобусы, сообщили в КП "Электроавтотранс".

Кроме того, есть проблемы с водой. Сегодня в Сумах вода будет подаваться с пониженным давлением по графику: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

"Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение верхних этажей многоэтажек будет отсутствовать. Подача воды в обычном режиме возобновится после стабилизации энергоснабжения", - сообщили в КП "Горводоканал".

Как писал Главред, в ночь на 25 августа российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по территории Сумской и Роменской общин. Зафиксировано не менее 10 попаданий, загорелись жилые дома.

В ночь на 20 августа российская оккупационная армия атаковала дронами Сумскую, Одесскую, Днепропетровскую области. Местные власти и полиция рассказали о последствиях атаки.

Утром 18 августа российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Один из "Шахедов" попал жилую многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 17 человек, среди них - шестеро детей. Известно также о жертвах, среди них - годовалый ребенок.

Российская оккупационная армия запускает ракеты "Калибр" по Украине максимум один раз в месяц. В целом, сейчас использование кораблей в акватории Черного моря для россиян довольно затруднено благодаря действиям украинских сил и союзников. Об этом заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

