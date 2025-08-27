"Путин готовит ловушку": Фесенко объяснил, почему отказ Киева от территорий - не главное

Чтобы понять российские требования, достаточно взглянуть на российский проект "мирного соглашения", представленный в Стамбуле.

Во время мирных переговоров российский диктатор Владимир Путин через Дональда Трампа требует территориальных уступок от Украины. Но на самом деле это не главное. Территории - это приманка, которую Россия подбрасывает американцам. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, глава правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Путин склоняет Украину через Трампа не просто к территориальным уступкам. Территориальные уступки – это не главное, а инструмент, приманка и ловушка, которую Россия подбрасывает американцам. К сожалению, американцы воспринимают это как основную проблему", - сказал Фесенко.

На самом деле, главная цель Путина – навязать Украине через США "всеобъемлющее мирное соглашение" на российских условиях, которым предусматривается:

признание российским не только Крыма, но и всех оккупированных Россией регионов;

отказ от НАТО;

нейтральный статус Украины;

большой блок внутриполитических уступок.

По словам Фесенко, чтобы понять российские требования, достаточно взглянуть на российский проект "мирного соглашения", представленный в Стамбуле. Там идет речь почти о двух десятках различных требований – список большой, и это далеко не только территориальные уступки.

"Второй важный момент, который следует отметить. Официально на Аляске о территориях речь не шла. Мы вообще мало знаем, что там обсуждалось. Даже версии непосредственных участников этих переговоров Стива Уиткоффа и Марко Рубио несколько различались между собой – кто как воспринимал. Безусловно, Путин ставил эти вопросы, но никаких конкретных официальных договоренностей на эту тему не было. Поэтому Путин на Аляске озвучил Трампу и представителям его администрации свои "хотелки" и требования. Но дальше этого дело не пошло", - добавил Фесенко.

По его словам, американцы восприняли территориальный вопрос чуть ли не как главную тему.

"На самом же деле, это ловушка: территории – не главное, Путин хочет гораздо большего – он хочет всю Украину. Также Путин хочет, чтобы Украина согласилась на капитуляцию через "большой мирный договор", что, конечно же, нас не устраивает", - объяснил политолог.

Переговоры о завершении войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны. При этом Уиткофф не уточнил, с кем он будет встречаться и в какой именно день.

Спецпредставитель Трампа Уиткофф также заявил, что Путин хочет завершения войны в Украине.

Президент США Дональд Трамп выразил нежелание участвовать во встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив, что сначала нужно понять, смогут ли они вообще наладить диалог.

По данным СМИ, нынешний глава США не настроен оказывать давление на Путина. Он уверен, что обладает гораздо большим влиянием на Киев и европейские столицы, чем на Москву, и может использовать это, чтобы подтолкнуть Украину к заключению сделки.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

