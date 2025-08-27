Путин хочет завершить войну в Украине: у Трампа вышли с неожиданным заявлением

Уиткофф верит в возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.

В США сделали заявление об окончании войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, 43 Отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила

Ключевые тезисы Уиткоффа:

Путин готов к заключению мирного соглашения

Лидер Кремля приложил усилия, чтобы добиться диалога

Российский диктатор Владимир Путин выразил желание закончить войну в Украине. Об этом сообщил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.

Журналист спросил Уиткоффа, сказал ли Путин на Аляске, что хочет мира и хочет положить конец войне, на что чиновник уверенно ответил:

"Безусловно. На столе лежит предложение о мире. Он, безусловно, сказал это и, надеемся, он придерживается этого заявления", - заявил спецпредставитель Трампа.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Ведущий также поинтересовался, осознает ли он, что, по утверждениям аналитиков, "Путин лишь манипулирует вами", и спросил, как он воспринимает подобные утверждения.

"Я думаю, что он (вероятно, речь о Путине - Главред) приложил искренние усилия, чтобы добиться диалога. Он сделал это на саммите в Аляске. Это очень сложный конфликт, однако президент (вероятно, речь о Трампе - Главред) решительно настроен положить ему конец", - ответил спецпредставитель американского лидера.

Кроме того, Уиткофф добавил, что во время саммита на Аляске лидер Кремля признал, что "этой войны никогда бы не было, если бы президент Трамп был на посту".

Уиткофф верит в возможность достичь мирного соглашения между Украиной и Россией до конца года или даже раньше.

Смотрите видео, в котором Уиткофф ответил, хочет ли Путин завершить войну в Украине:

Сколько еще продлится война - мнение эксперта

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что перспектив подписания мирного соглашения в ближайшие два-три месяца не будет.

По его словам, все упирается во фронт, а там нет патового положения для Российской Федерации.

"Если бы россияне оказались в ситуации, когда ни шагу вперед, ни шагу назад, тогда вероятность была бы большой. Но пока есть продвижение, люди идут на фронт, а экономика позволяет воевать, они будут наступать", - сказал Ступак.

Прогнозы относительно завершения войны в Украине - новости по теме

Напомним, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, что Россия хочет завершить войну в Украине до 2026 года. Именно этот год четко прописан в документах Кремля.

Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал предположение, что полномасштабная война, которую РФ начала против Украины, может завершиться не позднее, чем через полгода.

Недавно Главред со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу писал, что война страны-агрессора России против Украины может закончиться уже в этом году.

Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

