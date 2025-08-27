Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

Захватчики пытаются прорвать оборону на ключевых направлениях, но украинские войска успешно сдерживают наступление.

https://glavred.info/front/napryazhennaya-situaciya-na-klyuchevyh-napravleniyah-v-genshtabe-rasskazali-podrobnosti-10693004.html Ссылка скопирована

Бои на Покровском и Лиманском направлениях продолжаются, украинские воины эффективно отражают наступление врага / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Читайте в материале:

Где шли основные бои и какие направления наиболее горячие

Какие потери противника за сутки и что уничтожили ВСУ

С начала суток вторника, 26 августа, на фронте произошло 130 боевых столкновений, горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях.

"В общем, с начала этих суток произошло 130 боевых столкновений. Захватчики нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 708 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении Генштаба по состоянию на 22:00. видео дня

Ситуация на ключевых направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления: украинские защитники отбили шесть атак, еще шесть боев продолжаются; враг нанес три авиаудара и совершил 170 обстрелов.

Южно-Слобожанское направление: захватчик четыре раза пытался прорвать оборону вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки.

Купянское направление: ВСУ отбили пять атак в районе Купянска и Новой Кругляковки.

Лиманское направление: оккупанты атаковали 27 раз, девять боев продолжаются.

Северское, Краматорское, Торецкое и Покровское направления: несколько попыток прорыва; наиболее активные действия - на Покровском направлении (30 атак).

Новопавловское направление: ВСУ отбили 10 штурмов, продолжаются шесть боев.

Приднепровское направление: враг дважды безуспешно атаковал позиции.

Гуляйпольское и Ореховское направления: боевых столкновений не зафиксировано.

Потери противника

В течение суток ВСУ уничтожили 107 вражеских солдат, 67 из них безвозвратно, а также автомобили, артиллерийскую систему, 16 дронов и несколько командных пунктов.

Экспертная оценка

По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются закрепиться на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, но несут значительные потери.

"За последние три недели интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. На Покровском и Новопавловском - настоящее обострение. Это элемент летней кампании и давления, на который россияне дали основное свое усилие в последнее время. Особенно активны попытки зайти между Покровском и Константиновкой", - отметил Трегубов.

Покровск / Инфографика: Главред

По его мнению, стратегическая цель оккупантов на Новопавловском направлении - демонстрация "реального присутствия" в Днепропетровской области и подтверждение собственных заявлений, которые они озвучивают уже почти месяц. Эксперт отмечает, что, несмотря на активность противника, значительные потери свидетельствуют об эффективности обороны ВСУ.

Ситуация на фронте - последние новости

Главред со ссылкой на Генштаб ВСУ писал о том, что враг активизировался на одном из направлений. Украинские войска успешно отбивают атаки, не давая им продвинуться на Покровском направлении. Их оборона остается устойчивой, несмотря на интенсивные штурмы врага.

В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что ВСУ могут отступить со стратегического участка фронта. По его словам, украинские Силы обороны могут отступить из Серебрянского леса из-за того, что он полностью уничтожен в результате боевых действий.

Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска зашли на территорию Днепропетровской области. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред