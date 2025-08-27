Напряженная ситуация на ключевых направлениях: в Генштабе рассказали подробности

Читайте в материале:
С начала суток вторника, 26 августа, на фронте произошло 130 боевых столкновений, горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях.
"В общем, с начала этих суток произошло 130 боевых столкновений. Захватчики нанесли два ракетных и 40 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 57 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1 708 дронов-камикадзе и осуществили 2 947 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении Генштаба по состоянию на 22:00.
Ситуация на ключевых направлениях
- Северо-Слобожанское и Курское направления: украинские защитники отбили шесть атак, еще шесть боев продолжаются; враг нанес три авиаудара и совершил 170 обстрелов.
- Южно-Слобожанское направление: захватчик четыре раза пытался прорвать оборону вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки.
- Купянское направление: ВСУ отбили пять атак в районе Купянска и Новой Кругляковки.
- Лиманское направление: оккупанты атаковали 27 раз, девять боев продолжаются.
- Северское, Краматорское, Торецкое и Покровское направления: несколько попыток прорыва; наиболее активные действия - на Покровском направлении (30 атак).
- Новопавловское направление: ВСУ отбили 10 штурмов, продолжаются шесть боев.
- Приднепровское направление: враг дважды безуспешно атаковал позиции.
- Гуляйпольское и Ореховское направления: боевых столкновений не зафиксировано.
Потери противника
В течение суток ВСУ уничтожили 107 вражеских солдат, 67 из них безвозвратно, а также автомобили, артиллерийскую систему, 16 дронов и несколько командных пунктов.
Экспертная оценка
По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются закрепиться на админгранице Донецкой и Днепропетровской областей, но несут значительные потери.
"За последние три недели интенсивные бои идут на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях. На Покровском и Новопавловском - настоящее обострение. Это элемент летней кампании и давления, на который россияне дали основное свое усилие в последнее время. Особенно активны попытки зайти между Покровском и Константиновкой", - отметил Трегубов.
По его мнению, стратегическая цель оккупантов на Новопавловском направлении - демонстрация "реального присутствия" в Днепропетровской области и подтверждение собственных заявлений, которые они озвучивают уже почти месяц. Эксперт отмечает, что, несмотря на активность противника, значительные потери свидетельствуют об эффективности обороны ВСУ.
Ситуация на фронте - последние новости
Главред со ссылкой на Генштаб ВСУ писал о том, что враг активизировался на одном из направлений. Украинские войска успешно отбивают атаки, не давая им продвинуться на Покровском направлении. Их оборона остается устойчивой, несмотря на интенсивные штурмы врага.
В то же время исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что ВСУ могут отступить со стратегического участка фронта. По его словам, украинские Силы обороны могут отступить из Серебрянского леса из-за того, что он полностью уничтожен в результате боевых действий.
Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска зашли на территорию Днепропетровской области. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.
