Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

Алексей Тесля
27 августа 2025, 12:49
На отрезке магистрального нефтепровода после взрыва начался сильный пожар.
В РФ взорван важный нефтепровод / Коллаж: Главред, фото: t.me/GrehiRyazani

Главное:

  • Взорван магистральный нефтепровод "Рязань-Москва"
  • На отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар

В России был взорван магистральный нефтепровод "Рязань-Москва", который снабжал топливом Москву.

Взрыв произошел на территории Рязанской области 26 августа, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что нефтепровод "Рязань-Москва" является одним из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства агрессора.

Как отмечают источники в Главном управлении разведки, после появления сообщений в пабликах Рязани о сильном "хлопке" на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар.

Уже через несколько часов московитами были стянуты автомобили экстренных служб для его ликвидации, добавил источник в ГУР.

Удары по целям РФ: мнение эксперта

Политолог Тарас Загородний заявил, что Украине следует ясно осознавать: наиболее эффективной формой давления на Россию являются не столько санкции, сколько удары по её нефтяной и газовой инфраструктуре. В частности, он подчеркнул важность нанесения ударов по терминалам, расположенным, например, на побережье Балтийского моря. Именно в этом направлении, по его мнению, стоит сосредоточить усилия.

Ранее сообщалось о том, что работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ. Украинские военные ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское".

Напомним, ранее сообщалось о том, что после массированного удара дронов по РФ загорелся НПЗ. Были взрывы военного аэродрома, а также взрывы и пожары на НПЗ и радиозаводе.

Как ранее сообщал Главред, в России пожаловались на атаку дронов - стало известно, куда был направлен удар БпЛА. Этой ночью несколько регионов России оказались под атакой дронов.

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

