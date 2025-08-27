Подрыв и мощный пожар: СМИ раскрыли детали взрыва на нефтепроводе в РФ

На отрезке магистрального нефтепровода после взрыва начался сильный пожар.

В РФ взорван важный нефтепровод / Коллаж: Главред, фото: t.me/GrehiRyazani

Главное:

Взорван магистральный нефтепровод "Рязань-Москва"

На отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар

В России был взорван магистральный нефтепровод "Рязань-Москва", который снабжал топливом Москву.

Взрыв произошел на территории Рязанской области 26 августа, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны.

Отмечается, что нефтепровод "Рязань-Москва" является одним из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства агрессора.

Как отмечают источники в Главном управлении разведки, после появления сообщений в пабликах Рязани о сильном "хлопке" на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар.

Уже через несколько часов московитами были стянуты автомобили экстренных служб для его ликвидации, добавил источник в ГУР.

Удары по целям РФ: мнение эксперта

Политолог Тарас Загородний заявил, что Украине следует ясно осознавать: наиболее эффективной формой давления на Россию являются не столько санкции, сколько удары по её нефтяной и газовой инфраструктуре. В частности, он подчеркнул важность нанесения ударов по терминалам, расположенным, например, на побережье Балтийского моря. Именно в этом направлении, по его мнению, стоит сосредоточить усилия.

