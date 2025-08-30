Укр
В Германии сообщили об атаке России на страну: канцлер Мерц вышел с заявлением

Даяна Швец
30 августа 2025, 11:18
Мерц отметил, что Россия под руководством Путина, как и Китай и Северная Корея, игнорирует международное право.
Мерц, путин
Мерц сделал заявление об агрессии России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

О чем сказал Мерц:

  • Россия систематически атакует немецкую инфраструктуру
  • Кремль пытается дестабилизировать страну через социальные сети

Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с французским телеканалом LCI после встречи с Эммануэлем Макроном в Тулоне заявил, что Россия ведет целенаправленную кампанию против Германии.

Он отметил, что Кремль ежедневно атакует немецкую инфраструктуру и активно пытается влиять на общественные настроения, используя социальные сети.

"Путин дестабилизирует большую часть нашей страны. Он вмешивается везде. Итак, мы уже находимся в конфликте с Россией", - сказал Мерц.

По его мнению, президент РФ не чувствует угрозы со стороны НАТО, поэтому позволяет себе открыто атаковать демократические страны.

Мерц подчеркнул, что российская агрессия выходит далеко за пределы территориальных вопросов:

"Путин больше не уважает никакие международные договоренности. В этот новый период, в этом новом мире мы сталкиваемся с главами государств, которые больше не готовы принимать общие правила международного права. Это не только Путин. То же самое касается Си Цзиньпина в Китае. То же самое с Северной Кореей".

На вопрос журналиста о возможности прямого контакта с российским лидером и имеет ли канцлер его номер телефона, канцлер ответил, что дипломатические инициативы не дают результата и только провоцируют Путина на новые преступления против мирного населения.

"Я мог бы позвонить Путину в любое время, если бы захотел. На самом деле я бы так и сделал, если бы надеялся сдвинуть ситуацию в правильном направлении таким звонком. Но сегодня все дипломатические усилия, которые мы делали каждый раз только провоцировали еще большую агрессию против гражданского населения. Поэтому мы говорим меньше".

По словам Мерца, мир должен быть готов к длительной борьбе с российским авторитарным режимом. Он подчеркнул, что нынешняя власть в России является клептократической системой, захваченной олигархами.

"Мы все надеемся, что однажды мы снова будем добрыми соседями с россиянами. Но, к сожалению, сегодня мы очень, очень далеки от этого. Я бы сказал, что этому путинскому режиму и всему, что является его частью, олигархам, этой клептократии, которая захватила государство, мы должны сказать "нет". И бороться против него. Я думаю, что мы еще много лет будем сталкиваться с этим авторитарным режимом".

Последние заявления Фридриха Мерца - что известно

Как ранее сообщал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Владимир Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время. По его словам, война России против Украины может продолжаться "много месяцев".

Массированная российская атака на Киев может помешать запланированной встрече Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным, заявил Мерц.

"Мы должны ответить на такую беспрецедентную атаку. Кажется очевидным, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе", - заявил Фридрих Мерц.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл, когда именно Patriot прибудут в Украину. Германия и США согласовывают поставки систем Patriot, которые должны усилить украинскую ПВО в ближайшее время.

О персоне: Фридрих Мерц

Фридрих Мерц - немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года.

25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооруженного конфликта в Украине, прекращения огня и начала мирных переговоров с президентом Путиным, хотя ранее постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus.

По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Вероятно, Мерц станет следующим немецким канцлером.

