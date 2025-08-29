"Меня это не удивляет": Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

Он отметил, что изначально обсуждался вопрос о проведении двустороннего саммита.

https://glavred.info/politics/menya-eto-ne-udivlyaet-merc-sdelal-zayavlenie-o-vstreche-putina-i-zelenskogo-10693853.html Ссылка скопирована

Мерц сделал заявление о встрече Путина и Зеленского / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Вы узнаете:

Мерц не верит во встречу президентов

Во всем виноват Путин

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что российский диктатор Владимир Путин "явно не готов" встречаться с Зеленским в ближайшее время

Канцлер Германии предупредил, что война россии против Украины может продолжаться "многие месяцы", и поставил под сомнение обязательства путина по достижению прогресса в мирных переговорах, пишет The Guardian

видео дня

Он отметил, что изначально обсуждался вопрос о проведении двустороннего саммита между путиным и Зеленским в течение двух недель, однако путин "явно не готов" реализовать этот план.

"Честно говоря, меня это не удивляет, поскольку это часть стратегии российского президента — действовать в том же духе", — сказал он.

Вместо этого он подчеркнул важность совместной работы в рамках "коалиции желающих" и оказания еще большего давления на россию, чтобы она села за стол переговоров.

Переговоры о гарантиях для Украины - новости по теме

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред