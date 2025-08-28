Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся - Мерц назвал причину

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 28 августа, отметил, что ожидаемая встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским может не состоятся. Об этом сообщает Елисейский дворец.
Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что их правительства обсудят ситуацию вокруг войны в Украине, учитывая что встреча между Владимиром Зеленским и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным не состоится.
Такими словами он отреагировал на ночную атаку России на Киев 28 августа.
"Мы должны ответить на такую беспрецедентную атаку. Кажется очевидным, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе", - заявил Фридрих Мерц.
Как сообщает Reuters, Эммануэль Макрон принял Фридриха Мерца на рабочем ужине в форте Брегансон на юге Франции, где перед встречей они выступили с заявлением для прессы. Канцлер отметил, что во время переговоров будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества между Францией и Германией, война России против Украины, а также дебюрократизация Европы.
Новость дополняется...
