Переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся - Мерц назвал причину

https://glavred.info/war/peregovory-mezhdu-zelenskim-i-putinym-ne-sostoyatsya-merc-nazval-prichinu-10693574.html Ссылка скопирована

Двусторонней встречи Зеленского с Путиным не будет, - Мерц / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 28 августа, отметил, что ожидаемая встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским может не состоятся. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что их правительства обсудят ситуацию вокруг войны в Украине, учитывая что встреча между Владимиром Зеленским и российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным не состоится.

Такими словами он отреагировал на ночную атаку России на Киев 28 августа.

видео дня

"Мы должны ответить на такую беспрецедентную атаку. Кажется очевидным, что встречи Путина и президента Зеленского не будет, несмотря на договоренность между Путиным и президентом США Трампом на прошлой неделе", - заявил Фридрих Мерц.

Как сообщает Reuters, Эммануэль Макрон принял Фридриха Мерца на рабочем ужине в форте Брегансон на юге Франции, где перед встречей они выступили с заявлением для прессы. Канцлер отметил, что во время переговоров будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества между Францией и Германией, война России против Украины, а также дебюрократизация Европы.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред