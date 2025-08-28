https://glavred.info/world/deystvuet-v-polzu-rossii-prezident-portugalii-zayavil-chto-tramp-sovetskiy-agent-10693586.html Ссылка скопирована

Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза выступил с громким заявлением о Дональде Трампе, назвав президента США советским и российским агентом. Об этом он заявил во время выступления на молодежном учебном мероприятии, передает Portugal Pulse.

Де Соуза заявил, что Трамп стоит за новым стилем политического лидерства, сосредоточенным на эмоциях.

"Объективно, верховный лидер ведущей мировой супердержавы является советским или российским агентом. Он действует как агент", - заявил де Соуза. видео дня

Президент Португалии подчеркнул, что этот союз не основывается на дружбе или экономическом, идеологическом или доктринальном сотрудничестве.

Смотрите видео заявления Марсело Ребело де Соуза о Трампе:

Он отметил, что новое американское руководство фактически стратегически способствовало России, имея в виду действия президента США относительно войны в Украине.

По его словам, Соединенные Штаты перешли от роли союзника одной из сторон к роли арбитра, который стремится вести переговоры только с Россией, тогда как Украина и Европа были вынуждены добиваться своего участия в последних дискуссиях.

