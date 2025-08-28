Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне - Белый дом

Президент США был недоволен из-за российского удара по Киеву, но его это "не удивило".

https://glavred.info/war/putin-i-zelenskiy-ne-gotovy-samostoyatelno-zavershit-voynu-belyy-dom-10693577.html Ссылка скопирована

Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Ключевые тезисы Левитт:

Путин и Зеленский не готовы самостоятельно завершить войну

Трамп недоволен атаками РФ, но не удивлен

США внимательно наблюдают за развитием событий

Лидер РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне. Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны и "работает над этим больше, чем кто-либо". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Путин и Зеленский не готовы самостоятельно прекратить эту войну. Президент Трамп хочет ее окончания, но лидеры двух стран также должны захотеть ее завершить", - сказала пресс-секретарь. видео дня

По ее словам, вскоре президент США Дональд Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу.

Левитт подчеркнула, что Трамп "не был доволен", но и "не удивлен" новостями об атаке РФ по Киеву. В то же время она подчеркнула, что Трамп "продолжает наблюдать за этим".

"Это две страны, которые очень долго находятся в состоянии войны... Россия атаковала Киев, и так же Украина недавно нанесла удар по российским нефтеперерабатывающим заводам", - добавила Левитт.

Она также напомнила, что удары Украины вывели из строя около 20% нефтеперерабатывающих мощностей России. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Трамп внимательно следит за ситуацией и стремится к завершению войны.

"Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока идет война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо", - подчеркнула Левитт.

Смотрите видео заявления спикера Белого дома:

Левитт - о завершении войны в Украине / Фото: скриншот

Как может завершиться война

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что наиболее реалистичным сценарием войны является замораживание на нынешней линии фронта. В то же время он убежден, что со временем Украина восстановит территориальную целостность, а режим Путина развалится.

"Самый реалистичный вариант заключается в замораживании войны на нынешней линии разграничения, после чего каждая сторона будет держать за спиной нож, который она в будущем захочет воткнуть в тело противника. К сожалению, такая циничная история. Посмотрите на Азербайджан, который держал "нож за спиной" 35 лет, а потом воткнул в тело противника и в конце концов восстановил свою территориальную целостность", - отметил Огрызко.

По его словам, подобно Азербайджану, который ждал десятки лет, Украина также сможет вернуть свои земли, но гораздо быстрее.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Россия способна поддерживать высокую интенсивность войны против Украины как минимум еще год, заявил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк. По его словам, РФ нарастила производство вооружений, получает помощь из-за рубежа, а западные санкции не дают ожидаемого эффекта.

Также спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что надеется на празднование Украиной следующего Дня независимости в условиях мира. Он напомнил о переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске и встрече в Белом доме с Зеленским и европейскими лидерами. По словам Келлога, мирный процесс продолжается и требует значительных усилий, ведь война в Украине стала крупнейшей в Европе со времен Второй мировой.

Кроме этого, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники делают все возможное для достижения мира в Украине, а ключевую роль в давлении на Россию играют США. Стубб утверждает, что остановить агрессию можно только через санкции и ограничения для стран, которые сотрудничают с Россией.

Читайте также:

О персоне: Кэролайн Левитт Кэролайн Левитт (род. 24 августа 1997) - американский политический советник и политик, пресс-секретарь Белого дома с января 2025 года в администрации Дональда Трампа, пишет Википедия. Левитт стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории США. Перед назначением на эту должность была пресс-секретарем президентской кампании Дональда Трампа в 2024 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред