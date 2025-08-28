Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФ

Фесенко отметил, что сейчас идет вторая попытка достичь мирного соглашения между Украиной и Россией, хотя оно само по себе не гарантирует прекращения огня.

Когда может быть подписано соглашение между Украиной и Россией / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Об этом сказал Фесенко:

Трамп будет пытаться заключить соглашение до вручения Нобелевской премии мира в октябре

Мирное соглашение не гарантирует прекращения огня

Что может стать настоящей гарантией мира в Украине

Перспектива прекращения огня в Украине остается неопределенной, ведь пока нет четких критериев или предпосылок, которые бы позволили предсказать дату или продолжительность такого режима. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отвечая на вопрос о вероятности прекращения огня в 2025 году.

По его словам, сейчас происходит вторая попытка достичь мирного соглашения. Первая попытка весной не удалась, поскольку была привязана к сроку в сто дней президентства Трампа.

Фесенко добавил, что вторая попытка также имеет временные ориентиры, ведь если учитывать желание Трампа получить Нобелевскую премию мира, ключевой период - конец сентября или начало октября. Трамп хочет, чтобы в сентябре было подписано какое-то соглашение, которое могло бы служить аргументом для награждения премией.

Впрочем, вполне возможно, что и эта попытка завершится безуспешно, с некоторым продвижением, но без окончательного результата.

"Пока что я придерживаюсь точки зрения о том, что, скорее всего, будет попытка номер три. А когда она будет - в конце года или в следующем году, сейчас никто не скажет. Это будет зависеть от военной ситуации в Украине, от усилий Трампа, от внутренней ситуации в России и от развития международной обстановки в целом (тут и Китай, и Ближний Восток - много всего). Поэтому, к сожалению, мы не можем сказать точно, когда это произойдет, но нужно работать на это - нужно двигаться к тому, чтобы заставить агрессора завершить войну", - указывает политолог.

Фесенко отметил, что наличие мирного соглашения не гарантирует устойчивого прекращения огня.

Он привел примеры, когда войны завершались без подписания соглашений, например Корейская война или конфликт между Ираном и Ираком, который длился около десяти лет и закончился только из-за тупика.

Он также напомнил о Минских соглашениях, которые, хотя и были мирными соглашениями, на практике не выполнялись. Политолог подчеркнул, что мирное соглашение само по себе не обеспечивает мира. Настоящей гарантией может стать прекращение огня, если у Украины будет сильная армия, если европейские партнеры будут укреплять оборону, и Путин будет осознавать, что новое нападение принесет ему больше проблем, чем выгоды. То есть ключевое не в статусе соглашения, а в силе Украины и ее союзников, потому что только тогда новой войны можно избежать.

Смотрите видео, в котором Владимир Фесенко оценил перспективы мирных переговоров Трампа, Путина и Зеленского, рассказал о козырях в руках Украины, которые не позволят России выиграть войну, а также назвал наиболее реалистичный сценарий завершения войны:

"Если мы будем слабыми, подпишем соглашение о прекращении огня, начнутся выборы и внутренний, извините, срач, начнем воевать друг с другом, ослабим себя, ничего не сделаем для укрепления нашей обороны после завершения войны, тогда это будет приглашением для Путина начать новую войну. Если же мы проведем выборы, обновим власть, усилим нашу обороноспособность, страна начнет возрождаться и усиливаться, и то же самое будут делать европейцы, тогда начинать новую войну для Путина будет слишком рискованно", - резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, на возможных будущих переговорах по установлению мира Украина и Россия должны обсудить ряд ключевых вопросов, в частности ввод европейских войск на территорию Украины. Об этом сообщил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, подчеркнув, что это один из самых сложных вопросов.

По словам первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, Россия способна поддерживать высокую интенсивность войны против Украины еще как минимум в течение года.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что РФ посылает негативные сигналы относительно возможных встреч лидеров Украины, России и США.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

