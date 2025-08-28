Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 29 августа
- На сколько упал доллар
- На сколько подорожал курс евро
Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и доллара на 29 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На пятницу, 29 августа, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,26 грн/долл., что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна усилила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,13 грн/евро, что на 25 копеек больше, чем 28 августа. Относительно евро гривна значительно ослабила свои позиции.
На межбанке уже закрылись торги вечером 28 августа:
доллар - 41,28/41,31;
евро - 48,19/48,21.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.
Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.
В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.
Читайте также:
- Любимый овощ украинцев стремительно дешевеет - цены упали на 24%
- Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну
- Украинцам грозит "замораживание" пенсий: кто рискует остаться без выплат
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред