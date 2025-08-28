Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2025, 18:33
186
НБУ опубликовал официальный курс валют на 29 августа.
Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют
Курс валют на 29 августа / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 29 августа
  • На сколько упал доллар
  • На сколько подорожал курс евро

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и доллара на 29 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На пятницу, 29 августа, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,26 грн/долл., что на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна усилила свои позиции относительно американской валюты.

видео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс валют в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,13 грн/евро, что на 25 копеек больше, чем 28 августа. Относительно евро гривна значительно ослабила свои позиции.

На межбанке уже закрылись торги вечером 28 августа:

доллар - 41,28/41,31;

евро - 48,19/48,21.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будет на бумаге": Зеленский сказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины

"Будет на бумаге": Зеленский сказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины

20:07Война
Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

20:03Война
Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

19:22Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

Последние новости

20:07

"Будет на бумаге": Зеленский сказал, когда появятся гарантии безопасности для Украины

20:03

Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

19:44

Трамп поставил дедлайн: раскрыто, когда будет подписано сделку между Украиной и РФВидео

19:33

Джордж Клуни не смог участвовать в Венецианском кинофестивале: в чем причина

19:22

Адская жара накрывает регионы: синоптики назвали дату похолодания

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
19:10

Отложенный террор по Киеву: что устроила РФмнение

19:03

В Украине дорожает один из важнейших продуктов - что будет с ценами в сентябре

18:33

Бешеный скачок евро и обвал гривны: каким будет новый курс валют

18:20

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой на чайной плантации за 15 с

Реклама
18:14

Появилась первая реакция США на массированные удары РФ по Киеву - что сказали у Трампа

17:52

Чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины - появились новые детали атаки

17:48

Чтобы сохранить семью: путинистка Лорак пошла на серьезный шаг

17:40

Большой церковный праздник 29 августа: что нельзя делать в этот день

17:40

Не на ту напала: Волочкова получила неожиданную ответку от поклонницы

17:39

Венгрия запретила въезд командующему СБС - ответ "Мадяра" и реакция Зеленского

17:21

Экс-жена Александра Цекало подала на него в суд из-за алиментов

17:19

Речь не о территориях: политолог назвал сложный вопрос на переговорах с РФ

17:07

Очень сложно: Лорак жалуется на дочь, которая подружилась с дочерью Киркорова

16:56

УПЦ МП официально признали связанной с РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

16:45

"Удары успешные": в Кремле цинично высказались об атаке на КиевФотоВидео

Реклама
16:36

Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

16:23

"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

16:11

Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

15:54

Была ли Украина прародиной индоевропейцев: Курганная теория Гимбутас

15:48

София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

15:38

Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артистВидео

15:14

РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

15:09

Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

15:06

Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

14:58

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

14:57

"Два прямых прилета в дом": Игнат - о подлой атаке на КиевФотоВидео

14:40

Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

14:35

Какое слово спрятано на рисунке: только единицы догадаются за 15 секунд

14:29

Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут

14:18

Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать

14:11

Георгий Кистяковский: ученый из Киева, ставший советником президента США

13:58

Пострадала квартира судьи Мастер Шеф, где она живет с дочкой

13:49

Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье

13:46

Почему 29 августа нельзя употреблять мясные продукты: какой церковный праздник

13:45

Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

Реклама
13:12

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Кроликам - грусть, Лошадям - обиды

13:08

С перерезанным горлом пять суток полз к позициям ВСУ: военный чудом пережил пленВидео

13:06

Фотографическое сходство: Джанабаева засветила кроху-дочь от Меладзе

12:50

Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

12:49

Послал матом: певец Шнуров отказался отдать 50 миллионов армии РФ

12:40

Опаснее, чем кажется: чем грозит привычка пить из садового шланга

12:36

"Отличное утро": сестра Ефросининой опубликовала дикое фото в день обстрела Киева РФ

12:27

Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

12:02

В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

11:59

Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом домеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять