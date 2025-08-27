Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 28 августа
- На сколько упал доллар
- На сколько подешевел курс евро
Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и доллара на 28 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На четверг, 28 августа, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,32 грн/долл., что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна усилила свои позиции относительно американской валюты.
Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,88 грн/евро, что на 38 копеек меньше, чем 27 августа. Относительно евро гривна значительно усилила свои позиции.
На межбанке уже закрылись торги вечером 7 августа:
- доллар - 41,33/41,36;
- евро - 47,92/47,94.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.
Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.
В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.
Читайте также:
- Цены подскочили на 53% за год: в Украине рекордно подорожала любимая ягода
- "Шоковый" прогноз: раскрыты главные риски резкого подорожания доллара
- Эксперт Евгений Шевцов рассказал, какие данные может получить Нацполиция по финансовым операциям клиентов банков
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред