Доллар и евро резко упали: новый курс валют значительно укрепил гривну

НБУ опубликовал официальный курс валют на 28 августа.

Курс валют на 28 августа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Национальный банк Украины снизил официальный курс евро и доллара на 28 августа 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На четверг, 28 августа, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,32 грн/долл., что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна усилила свои позиции относительно американской валюты.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро незначительно упал. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,88 грн/евро, что на 38 копеек меньше, чем 27 августа. Относительно евро гривна значительно усилила свои позиции.

На межбанке уже закрылись торги вечером 7 августа:

доллар - 41,33/41,36;

евро - 47,92/47,94.

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.

Доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара зависит не столько от окончания войны, сколько от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины, чтобы покрывать расходы, а также от начала восстановления городов страны.

В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривны до конца 2025 года.

