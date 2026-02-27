Что не стоит сажать на болотистом участке: список почвопокровных растений

Какие многолетники не любят влажную почву?

Какие почвопокровные растения чувствительны к переувлажненной почве / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие растения плохо растут во влажных местах

Почему некоторые почвопокровные растения не переносят переувлажнение

Почвопокровные растения приносят много пользы саду. Они помогают подавлять сорняки, уменьшают эрозию на склонах, регулируют температуру почвы, а некоторые сорта даже могут улучшить ее качество. Хотя многие почвопокровные растения устойчивы и могут хорошо расти в суровых условиях, таких как места с прямым солнцем и сухой почвой, чрезмерно влажная и переувлажненная среда может стать проблемой для некоторых из них.

Как говорят опытные садоводы, если после дождя почва надолго пропитывается водой, важно тщательно выбирать почвопокровные растения, так как такие условия могут вызвать гниение корней, грибковые заболевания и даже гибель растений, пишет Martha Stewart.

Какие растения не следует сажать на болотистых участках

Лаванда. Средиземноморское растение, произрастающее в засушливых, сухих климатических зонах и нуждающееся в отличном дренаже для нормального роста.

Во влажных почвах корни лишаются кислорода и становятся очень восприимчивыми к патогенам, вызывающим корневую гниль, таким как фитофтора и питиум.

Длительное переувлажнение часто приводит к отмиранию корневой шейки и гибели растения.

Шалфей часто выращивают в качестве почвопокровного растения благодаря его засухоустойчивости и неприхотливости. С лета до осени он образует плотный ковер из серебристо-голубой листвы, что делает его отличным выбором для борьбы с эрозией почвы на склонах. Однако, поскольку он адаптирован к засушливым условиям и хорошо дренированным почвам, следует избегать выращивания шалфея во влажных местах.

Избыточная влажность вызывает удушение корней и повышает уязвимость к грибковым заболеваниям корней. В результате шалфей будет плохо расти, а зимой может погибнуть.

Ползучий флокс — популярное почвопокровное растение, образующее плотную массу зеленых листьев и звездообразные цветы розовых, фиолетовых и белых оттенков.

Флокс лучше выращивать на местах с полным солнечным освещением и хорошо дренированной почвой. Это растение не переносит переувлажнения почвы. Он любит жаркие и сухие условия.

Очиток. Это суккуленты, которые запасают воду в своих листьях, что помогает им противостоять засухе. Переувлажненная почва способствует гниению тканей и грибковым инфекциям.

Тимьян ползучий. Это один из многих сортов тимьяна, которые используются в качестве почвопокровного растения. Он имеет компактную форму, достигая высоты менее 30 см, с сине-зелеными листьями и пурпурно-розовыми цветками, которые распускаются весной.

Этому растению необходим хороший дренаж, и он лучше всего растет на полном солнце. Избыток влаги приведет к гниению растения.

Чистец византийский ценится за свою густую, пушистую листву, которая добавляет текстуру и цвет ландшафту в качестве почвопокровного растения. Однако из-за своей густоты листва хорошо удерживает влагу, что может способствовать развитию грибковых заболеваний во влажных или сырых условиях.

Розмарин — ещё одно местное средиземноморское растение, которое приспособлено к сухим, каменистым почвам и не будет хорошо расти во влажных местах. Розмарин очень чувствителен к плохому дренажу. Влажные почвы вызывают гниение корней и ухудшают усвоение питательных веществ.

Делосперма. Это растение принадлежит к семейству суккулентных, отличается яркими цветами и мясистой листвой. Как и большинство суккулентов, это растение плохо переносит чрезмерно влажную почву особенно в более прохладном климате.

Сизая гвоздика. Это растение образует кустистый холмик из серых стеблей и узких, похожих на траву листьев, из которых распускаются ароматные розовые цветы. Хотя она прекрасно дополнит сад в качестве почвопокровного растения, гвоздику следует сажать в хорошо дренированную почву, так как во влажных условиях она загнивает.

Канадский дикий имбирь произрастает в лесистых районах. Зимой он впадает в спячку, вновь отрастая весной.

Канадский дикий имбирь предпочитает расти на богатых, но хорошо дренированных почвах. При правильных условиях растения достигают высоты 5-7 сантиметров и хорошо разрастаются по лесной подстилке. Лучше растет на больших высотах.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

