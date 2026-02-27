Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Что не стоит сажать на болотистом участке: список почвопокровных растений

Анна Ярославская
27 февраля 2026, 12:35
Какие многолетники не любят влажную почву?
Почвокровные растения
Какие почвопокровные растения чувствительны к переувлажненной почве / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие растения плохо растут во влажных местах
  • Почему некоторые почвопокровные растения не переносят переувлажнение

Почвопокровные растения приносят много пользы саду. Они помогают подавлять сорняки, уменьшают эрозию на склонах, регулируют температуру почвы, а некоторые сорта даже могут улучшить ее качество. Хотя многие почвопокровные растения устойчивы и могут хорошо расти в суровых условиях, таких как места с прямым солнцем и сухой почвой, чрезмерно влажная и переувлажненная среда может стать проблемой для некоторых из них.

Как говорят опытные садоводы, если после дождя почва надолго пропитывается водой, важно тщательно выбирать почвопокровные растения, так как такие условия могут вызвать гниение корней, грибковые заболевания и даже гибель растений, пишет Martha Stewart.

видео дня

Какие растения не следует сажать на болотистых участках

Лаванда. Средиземноморское растение, произрастающее в засушливых, сухих климатических зонах и нуждающееся в отличном дренаже для нормального роста.

Во влажных почвах корни лишаются кислорода и становятся очень восприимчивыми к патогенам, вызывающим корневую гниль, таким как фитофтора и питиум.

Длительное переувлажнение часто приводит к отмиранию корневой шейки и гибели растения.

Шалфей часто выращивают в качестве почвопокровного растения благодаря его засухоустойчивости и неприхотливости. С лета до осени он образует плотный ковер из серебристо-голубой листвы, что делает его отличным выбором для борьбы с эрозией почвы на склонах. Однако, поскольку он адаптирован к засушливым условиям и хорошо дренированным почвам, следует избегать выращивания шалфея во влажных местах.

Избыточная влажность вызывает удушение корней и повышает уязвимость к грибковым заболеваниям корней. В результате шалфей будет плохо расти, а зимой может погибнуть.

Ползучий флокс — популярное почвопокровное растение, образующее плотную массу зеленых листьев и звездообразные цветы розовых, фиолетовых и белых оттенков.

Флокс лучше выращивать на местах с полным солнечным освещением и хорошо дренированной почвой. Это растение не переносит переувлажнения почвы. Он любит жаркие и сухие условия.

Очиток. Это суккуленты, которые запасают воду в своих листьях, что помогает им противостоять засухе. Переувлажненная почва способствует гниению тканей и грибковым инфекциям.

Тимьян ползучий. Это один из многих сортов тимьяна, которые используются в качестве почвопокровного растения. Он имеет компактную форму, достигая высоты менее 30 см, с сине-зелеными листьями и пурпурно-розовыми цветками, которые распускаются весной.

Этому растению необходим хороший дренаж, и он лучше всего растет на полном солнце. Избыток влаги приведет к гниению растения.

Чистец византийский ценится за свою густую, пушистую листву, которая добавляет текстуру и цвет ландшафту в качестве почвопокровного растения. Однако из-за своей густоты листва хорошо удерживает влагу, что может способствовать развитию грибковых заболеваний во влажных или сырых условиях.

Розмарин — ещё одно местное средиземноморское растение, которое приспособлено к сухим, каменистым почвам и не будет хорошо расти во влажных местах. Розмарин очень чувствителен к плохому дренажу. Влажные почвы вызывают гниение корней и ухудшают усвоение питательных веществ.

Делосперма. Это растение принадлежит к семейству суккулентных, отличается яркими цветами и мясистой листвой. Как и большинство суккулентов, это растение плохо переносит чрезмерно влажную почву особенно в более прохладном климате.

Сизая гвоздика. Это растение образует кустистый холмик из серых стеблей и узких, похожих на траву листьев, из которых распускаются ароматные розовые цветы. Хотя она прекрасно дополнит сад в качестве почвопокровного растения, гвоздику следует сажать в хорошо дренированную почву, так как во влажных условиях она загнивает.

Канадский дикий имбирь произрастает в лесистых районах. Зимой он впадает в спячку, вновь отрастая весной.

Канадский дикий имбирь предпочитает расти на богатых, но хорошо дренированных почвах. При правильных условиях растения достигают высоты 5-7 сантиметров и хорошо разрастаются по лесной подстилке. Лучше растет на больших высотах.

Ранее Главред писал, какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетники.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

14:03Мир
"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

14:02Фронт
Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

12:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

Последние новости

14:08

Не падают во сне: почему кони спят стоя

14:03

Началась новая война, атакован ядерный объект - конфликт между Пакистаном и Афганистаном

14:02

"Лишили Россию связи": Федоров заявил о большой проблеме у врага на фронте

13:58

Дно видно на глубине до 2 метров: какая река является одной из самых чистых в Украине

13:42

"Минимум пять лет жизни уничтожены", – экс-прокурор САП прокомментировал провальное дело НАБУ по "Укрзалізниці"

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
13:41

Включать нейтральную передачу на "автомате" опасно - чем рискуют водителиВидео

13:19

"Могла и врезать": разъяренная Варум сорвалась на зависимого Агутина

13:11

В Украине вступило в силу локальное прекращение огня: подробности от МАГАТЭ

12:42

Успеть за 3 минуты: врачи рассказали, что нужно делать первым делом после душа

Реклама
12:39

Зарево видно на километры: ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске, там бушует пожар

12:36

"Контратакуем и контрнаступаем": военный заявил о важных изменениях на фронте

12:35

Что не стоит сажать на болотистом участке: список почвопокровных растений

12:11

Ровенскую область резко пригреет: синоптики назвали точную дату потепления

12:06

Их все любят - в какие даты рождаются самые привлекательные люди

12:04

Почему нельзя подметать в праздник 28 февраля - строгие приметы

12:02

Украинские обереги: как вышивка и мотанка защищали дом и семью

11:59

Женщина доверилась незнакомцу: через пару минут она получила $1 млн

11:55

"Хватит кормить Москву": экономист предрек России сценарий распада СССР

11:50

Старший сын Брэда Питта отказался от звездного отца — что стало причиной

11:41

В Украине разоблачили схему "заработка" 50 миллионов на ремонте ТЭС - ОГПФото

Реклама
11:31

Все в огне, был повторный удар: РФ атаковала отель в СумахФото

11:25

Женщинам на Сечь вход запрещен: где и почему казаки прятали своих женВидео

11:09

Россияне атаковали Харьков: есть попадание в учебное заведение - первые детали

11:00

С марта пенсии вырастут, но не у всех: кому из украинцев не повезет

10:50

Кому категорически нельзя есть черный хлеб: диетологи удивили ответом

10:39

"Война продлится как минимум до тех пор": Новак сказал, когда армия РФ остановится

10:37

"Запретная любовь": Денисенко высказалась о своих тайных отношениях

10:23

Британских и французских десантников могут отправить в Украину - The Telegraph

10:16

Морозов не боятся: какие овощи, деревья и цветы можно сажать в мартеВидео

09:56

Россияне атаковали Одесчину: разрушен детсад, есть раненые, среди них ребенокФото

09:40

Сдаст ли Украина Донбасс: Зеленский поставил точку в вопросе уступки территорий

08:56

Касьянов дал прогноз окончания войны: "месяц, два, три - и все решится"мнение

08:54

Гороскоп на завтра 28 февраля: Девам - тревога, Стрельцам - неожиданное сообщение

08:33

МВФ утвердил новую программу для Украины на $8,1 млрд: куда пойдут деньги

07:34

США готовят варианты атаки на Иран: кто может нанести первый удар - СМИ

06:53

После удара БпЛА вспыхнули дома, пострадали люди: последствия атаки на Запорожье

06:42

В Сербии облили памятник Шевченко: Загородний объяснил, что за этим стоитмнение

06:17

Любовь у порога и деньги в дом: кого в марте ждут важные событияВидео

05:59

"Потом работал с Лорак": EL Кравчук раскрыл причину отказа Киркорову

05:38

Рождены управлять: знаки зодиака, которым судьбой предначертано быть лидерами

Реклама
05:27

"Штрихкод" или "штрих код": филолог назвала популярную ошибку украинцев

04:30

Как определить истинный возраст шин: могут быть новыми только на видВидео

04:09

Украина есть, а "России" нет: карта XVII века разбивает мифы КремляВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с попугаем за 17 с

03:26

Четыре знака китайского зодиака обречены на успех - кто в списке счастливчиков

02:55

Пугающий сценарий катастрофы: Земля скоро может стать непригодной для жизни

02:13

Почему стоит покупать мелкие яйца, а не крупные: настоящая причина удивит многих

01:40

"Работаем над финализацией": Умеров раскрыл детали переговоров в Женеве

01:30

Арнольд Шварценеггер с внучками растопил сердца фанатов

00:52

"Он еще не полноценная замена": Забарный получил неутешительный вердикт

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять