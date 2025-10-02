Ошибки осенней обрезки: какие растения лучше оставить в покое до весны

У этих растений отмирающую старую листву удаляют по мере необходимости в следующем сезоне.

Не все многолетние цветы нужно обрезать на зиму / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему некоторые цветы не стоит обрезать на зиму

Какие многолетние цветы не нужно обрезать осенью

С приходом осени садоводы обрезают на зиму свои многолетние цветы. Но есть некоторые растения, которые не обрезают в зиму. Дело в том, что обрезка сильно ослабляет растения и может привести к их гибели. В частности, нельзя на зиму обрезать травянистые многолетники с вечно зелеными и зимне-зелеными листьями. Постепенно отмирающую старую листву удаляют по мере необходимости в следующем сезоне.

На Youtube-канале Полтавский хуторок рассказали, какие цветы нельзя обрезать осенью. Если вам интересно, почему стоит обязательно посадить цветы-самосевки, читайте материал: Живой сад без забот: какие цветы сами сеются, сами растут и цветут.

Какие растения не нужно обрезать на зиму

Обриета – многолетнее стелющееся, вечно зеленое растение. Оно покрывает клумбу и даже вертикальные поверхности сплошным цветущим ковром. Уход нужен небольшой, но регулярный.

Стебли вырастают на 25-35 см в длину, а их высота не превышает 15 см.

Обриета / Фото: agro-market.net

Бадан – это многолетник с толстыми, почти горизонтальными корневищами и крупными кожистыми блестящими листьями. Розовые цветки растения бадан похожи на колокольчики. Они собраны на верхушке невысоких стеблей в плотные соцветия. Высота растения 25-40 см.

Цветет бадан в мае. Соцветия красиво выделяются на фоне темной зелени.

Крупные блестящие листья сохраняют декоративность до конца вегетации и даже под снег уходят зелеными.

Бадан / Фото: pixabay.com

Садовая многолетняя герань – выносливое растение с красивыми цветами и листьями. Это многолетние и холодостойкие, почти не требующие ухода после посадки, тенелюбивые и засухоустойчивые растений.

Садовые герани даже размножаются самостоятельно.

Герань можно использовать в любых цветниках, в естественных зонах сада, на альпийской горке, среди кустарников.

Садовая герань / Фото: pixabay.com

Пахизандра. Декоративный многолетник, который практически не меняет своего облика с ранней весны и до поздней осени. Быстро образует устойчивый плотный надпочвенный ковер. Используется для оформления приствольных кругов в цветниках, которые расположены в тени.

Хорошо смотрится с теневыносливыми многолетниками, ландышами, барвинком. Предпочитает затененные участки. На солнце теряет свою красивую изумрудную окраску.

Пахизандра / Фото: pixabay.com

Арабис – невысокое почвопокровное растение высотой до 30 см. Это идеальное решение для украшения садового участка, рокария или альпинария. Уникальность арабиса заключается в композиции ярко-изумрудной зелени и розоватых, кремовых, сиреневых или вовсе белоснежных соцветий, которыми обильно усыпано растение.

Ни особенности климата, ни перепады температуры не влияют на вечно зеленую окраску, а снежный покров надежно оберегает кустики в сильные морозы.

Арабис / Фото: pixabay.com

Гейхеры используются садоводами и декораторами во многих проектах по озеленению. Листья гейхер поражают с многообразием цветов. Они бывают не только обычные зеленые, но и кремовые, красные, пурпурные, коричневые, серые и серебристые.

Гейхера сохраняет свою изысканную красоту и декоративность, начиная с ранней весны и до наступления холодов. На зиму листья гейхеры не срезают ни в коем случае, потому как растение может погибнуть, ведь тепло гейхера сохраняет при помощи листвы. Засовшиеся цветы и листья лучше удалять весной.

Гейхера / Фото: pixabay.com

Очиток почвопокровный. Высота кустиков составляет от 15 до 30 сантиметров. Побеги легко укореняются, за счет чего растения довольно быстро образуют густой ковер.

Многие очитки – это вечно зеленые растения, и в обрезке на зиму они не нуждаются.

Очиток почвопокровный / Фото: agro-market.net

​Барвинок – декоративное лекарственное растение, первоцвет и цветущий почвопокровник. Барвинок славится необычными цветами небесно-голубого, лилового, реже розового и белого окраса.

Барвинок быстро разрастается вширь, образуя целые подушки из яркой и сочной зелени. Листья вечно-зеленого барвинка отлично сохраняются под снегом.

Барвинок / Фото: pixabay.com

Морозник. Вечно зеленое морозостойкое растение. В высоту разные виды и сорта морозника достигают 1 метра. Листья морозника - жесткие, крупные, ярко-зеленые, рассеченные, отлично сохраняются зимой под снегом. Они очень декоративны фактически в течение всего года.

Морозник красив благодаря крупным цветам, которые достигают 13 см в диаметре и держатся на растении с зимы до самого лета.

Окрас цветов морозника может быть белым, кремовым, бледно-зеленым, желтоватым, а также всех оттенков розового - от совсем бледного до насыщенного бордового или почти черного.

Морозник / скриншот

Многолетний гравилат. Вырастить гравилат не составляет особого труда. Уход сводится к регулярному поливу и прополке. Гравилат относится к морозоустойчивым и засухоустойчивым растениям. Он неприхотлив и не требует тщательного ухода.

Растения не нуждаются даже в минеральных удобрениях, если растут не на очень бедных почвах.

Для того, чтобы несколько продлить цветение гравилата, необходимо своевременно удалять цветы, которые уже отцвели.

Некоторые сорта растения хорошо переносят морозы, даже до минус 30 градусов.

Гравилат / Фото: botanichka

Хосты. Любимые многими дачниками хосты в обрезке также не нуждаются.На зиму от их листьев практически ничего не остается, а место посадки можно определить только по засохшим цветоносам, которые весной очень легко удалить. Причем это касается не только мелких и средних, но даже крупных сортов.

Хоста / Фото: pixabay.com

Смотрите видео - Какие цветы нельзя обрезать осенью:

Ранее Главред писал, что залог богатого цветения пионов — правильный осенний уход. Как это сделать правильно? Читайте материал: Что сделать осенью, чтобы пионы зацвели пышно весной: пошаговая инструкция.

