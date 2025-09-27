Что сделать осенью, чтобы пионы зацвели пышно весной: пошаговая инструкция

Залог богатого цветения пионов — правильный осенний уход. Как это сделать правильно?

Осенью все растения готовятся к зимовке. Необходимо провести ряд мероприятий, чтобы они хорошо перезимовали и на следующий сезон порадовали цветением. На Youtube-канале Greener рассказали, как ухаживать за пионами в саду осенью.

Уход за пионами осенью

Важным мероприятием в уходе за пионами является обрезка. Причем делать ее нужно в два этапа. Первая обрезка проводится сразу после цветения. В этот период обрезаются только цветоносы. Листья нельзя трогать, поскольку растение должно продолжить вегетацию.Так как пионы цветут у нас в начале лета, в это время они накапливают питательные вещества, перенаправляют их в корневую систему и закладывают силы для цветения на следующий год.

"Поэтому ни в коем случае не обрезайте пионы низко после цветения. Обрезаем только сами цветы, причем делаем это сразу, не ждем пока завяжутся семенные коробочки, так как это отнимает силы у куста. Затем в таком состоянии пионы у нас стоят уже до осени", - рассказала эксперт.

Второй этап обрезки пионов происходит тогда, когда листья на пионах уже стали красно-желтыми. Это явный признак того, что растения готовятся к зиме. Пока листья стоят ярко-зеленые, пион лучше не трогать.

"Обычно в нашей средней полосе, в центральной части Украины этот период наступает в середине октября, когда уже есть первые понижения температуры, даже до нуля, до минуса. Пион меняет цвет своей листвы, и это значит, что мы можем смело проводить обрезку. То есть все, что нам надо, корневая система уже накопила", - объяснила садовод.

Обрезают пион непосредственно под самым корнем. Ничего оставлять не нужно, так как на пенечках будет скапливаться влага, что может спровоцировать какие-то процессы гниения и разные болезни.

Листья пиона нужно осмотреть на предмет каких-то болезней. Если есть пятнистость - это признак болезней, а значит нужно провести обработку всего прикорневого круга.

Уберите листья, взрыхлила присвольный круг, уберите все сорняки, чтобы они не мешали пиону. Но при взрыхлении будьте аккуратны, так как почки замещения у пиона находятся очень близко к поверхности. Рыхление необходимо, чтобы насытить корневую систему кислородом.

Далее пион нужно обработать от вредителей и болезней, замульчировать и укрыть на зиму.

Чем подкормить пионы осенью

Вносить нужно осенние удобрения. Их особенность в том, что у них пониженное содержание азота, либо вообще его нет. В то же время есть фосфор и калий. Можно взять суперфосфат или другое комплексное удобрение.

Перед внесением удобрений хорошо пролейте приствольный круг, чтобы не обжечь корневую систему, а удобрения распределились правильно. Всасывающие корешки растения находятся по периметру кроны, поэтому нужно отступить от центра куста примерно на 25 сантиметров.

Следующий момент - это обработка, поскольку пионы очень подвержены различным заболеваниям, гнилям, грибкам. Также его любят вредители. Для обработки можно использовать препараты, содержащие медь. Также можно использовать фунгициды или раствор коллоидной серы.

Пион очень не любит влагу и сырую погоду. Кроме того, ему нравится нейтральная почва. Раз в три-четыре года осенью можно провести раскисление почвы вокруг пиона и внести доломитовую муку.

Последний этап - это мульчирование. Засыпьте куст пиона органическими материалами, например, конским навозом. Он рыхлый и хорошо выполнит свою функцию. Можно взять также компост. Весной под воздействием влаги это все хорошо сработает как азотное удобрение, и куст пойдет в рост.

