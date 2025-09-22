Как из одной хризантемы сделать десяток новых кустов

Размножить хризантемы для бесконечного цветения осенью вполне реально.

Когда и как размножать хризантемы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Осень немыслима без хризантем. Эти яркие и красочные цветы не только добавляют радости осеннему пейзажу, но и очень морозоустойчивы, а значит наслаждаться цветением можно будет очень долго.

Как размножать хризантемы

Можно ли делить хризантемы, чтобы размножить их? Да, можно. Размножение хризантем — быстрый и простой способ посадить как можно больше оранжевых, жёлтых и розовых цветов, передает Martha Stewart.

"Самый простой и успешный способ размножения садовых хризантем — это деление. Нужно просто выкопать растение и положить корневой ком на землю, а затем, используя острую лопату или совок, разрезать всё растение пополам или на три части — в зависимости от размера исходного растения", - рассказала Лора Айриш-Хэнсон, преподаватель садоводства в Центре развития садоводства Миннесотского университета.

После деления новые хризантемы можно пересадить в почву.

Можно ли хризантему укоренить в воде

Хризантемы можно размножать стеблевыми черенками. Этот метод более сложный и менее эффективный. Но если вы хотите его испробовать, то делайте это в начале лета - до того момента, как хризантемы сформируют цветочные почки.

Используйте чистый, продезинфицированный секатор для обрезки стеблей длиной 6–8 сантиметров.

Сразу же оберните срезанные концы влажной салфеткой или поместите в стакан с водой. Удалите все листья с нижней половины черенка. Окуните или обваляйте основание черенка в растворе стимулятора корнеобразования.

Далее посадите черенки. Субстрат должен быть влажным, но не слишком мокрым, пока не сформируются корни. Будьте готовы к тому, что многие черенки так и не укоренятся и погибнут, поскольку садовые хризантемы очень капризны.

Когда корни достигнут трех сантиметров или длиннее, можно пересадить их в обычную почвенную смесь. Постепенно выносите растения на открытый воздух - так, как это делается для закаливания рассады весной. Наконец, пересадите хорошо укоренившиеся растения в сад. Обязательно хорошо поливайте их.

Размножение хризантем из семян

Посадка из семян относительно проста, но вас ждёт сюрприз относительно окраски цветов. При размножении делением куста или черенками вы точно знаете, какая у растения генетика и какой окраски цветка ожидать, но посадка из семян даёт уникальную хризантему, а не клон, поэтому ваши новые цветы могут быть совершенно разными.

"В прошлом году у меня в палисаднике самосевом проросли три садовые хризантемы, а в этом году у меня уже сотни сеянцев", — говорит Айриш-Хэнсон.

Чтобы собрать семена хризантем, не обрезайте увядшие цветки в конце вегетационного периода осенью. Дайте им высохнуть. Когда семена станут коричневыми и сухими, их можно собирать.

Семена хризантем очень мелкие. Их нужно бережно хранить. Зимой обязательно держите семена сухими, вдали от прямых солнечных лучей, при обычной комнатной температуре (или немного прохладнее).Если вы живёте в регионе с коротким весенним вегетационным периодом, то стоит начать сеять семена в помещении. Посейте по одному семени в каждую ячейку. Держите их в тёплом месте с хорошим освещением. После того, как пройдут последние заморозки, можно пересадить молодые хризантемы на постоянное место в саду или контейнере.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Какой способ размножения хризантем выбрать

"Если вы не против получить неожиданный цвет хризантемы, то пробуйте семена. Если вам нужен определённый цвет и форма, то используйте бесполое размножение, например, делением", - посоветовала садовод.

Хризантемы любят много солнца, поэтому разместите их там, где они будут освещены от 4 до 6 часов в день. Тщательный и регулярный полив необходим для поддержания влажности почвы.

Тщательно продумайте, какие сорта вы размножаете.

"Если вы живёте в суровом северном климате с холодными зимами, размножайте только морозостойкие хризантемы. Однолетние хризантемы, скорее всего, не выживут", - добавила Айриш-Хэнсон.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

