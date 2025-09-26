Куда девать опавшие листья и когда они становятся убийцей сада

Осенью с понижением температуры опадают листья с деревьев. Как с ними бороться и стоит ли это делать?

Что можно сделать с опавшими листьями осенью

Вы узнаете:

Можно ли сжигать листья

Как правильно использовать листву как утеплитель

Почему опавшие листья могут испортить газон

Осень приносит с собой огромное количество опавших листьев. И многие садоводы не знают, что с ними делать. Одни говорят, что их нужно обязательно убирать, другие - что листья нужно закапывать в землю, третьи утверждают, что листву необходимо сжигать.

Что же можно сделать с опавшими листьями осенью, разобрался Главред.

В чем польза листьев

Как пишет Martha Stewart, оставляя осенние листья на газоне, вы экономите время и улучшаете состояние почвы. Дело в том, что измельченные листья быстро разлагаются, питая траву, обогащая грядки.

Они выступают в качестве натуральной мульчи, помогают удерживать влагу, регулировать температуру почвы и препятствуют росту сорняков.

Также сухие листья способствуют созданию плодородной почвы, которая одновременно является средой обитания полезных насекомых и бабочек.

Как измельчить листья и зачем это делать

Лучшим инструментом для этой работы будет мульчирующая газонокосилка, но обычная газонокосилка тоже подойдет, если вы пройдетесь по листьям несколько раз.

Чтобы получилось измельчить листья, они должны быть сухими и равномерно разбросаны по газону. Таким образом, проводить эту процедуру желательно в солнечную сухую погоду.

Стоит отметить, что измельченные листья будут разлагаться быстрее, возвращая питательные вещества вашему газону и саду.

Можно ли листьями удобрять огород

Конечно, да. Листья можно и нужно разбрасывать по грядкам. Они помогут подавить сорняки и постепенно обогатят почву органическими веществами. За зиму листья перегниют, а к весне полезные насекомые и микроорганизмы сделают почву более плодородной и здоровой.

Как сделать компост из листьев

Сухие осенние листья служат ключевым источником углерода в процессе компостирования. Их можно смешивать с необработанными фруктовыми и овощными отходами, которые богаты азотом и влагой.

Важно подобрать правильное соотношение. Без достаточного количества коричневых компонентов (то есть листьев), богатых углеродом, зелёные материалы могут быстро превратиться в кашу и стать анаэробными. В идеале соотношение должно составлять 15–20 частей коричневых компонентов на одну часть зелёных, что создаст идеальные условия для жизнедеятельности микроорганизмов — именно это и обеспечивает эффективное компостирование.

Идеальная температура для компостирования — от 50 до 70 градусов Цельсия.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Нужно ли убирать опавшую листву осенью: плюсы и минусы

Эксперты Youtube-канала Greener согласны, что опавшая листва - это великолепное удобрение. Но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать.

"В самих листьях фактически полезных веществ уже нет или очень мало. Все полезные вещества этот лист отдал растению, на котором висел. Опавший лист - это фактически отработанный материал. Но, упав на землю, он становится пищей для всяких микроорганизмов, например, дождевых червей. Происходит примерно то же самое, что с коровой. Корова ест траву, а на выходе дает отличнейшее удобрение - навоз. Дождевой червь, поедая вот этот опавший лист, на выходе дает тот самый биогумус. Кто-то идет в магазин, покупает биогумус, платит деньги, а кто-то у себя на участке может иметь этот биогумус совершенно бесплатно из опавших листьев", - рассказал эксперт.

По его словам, опавшие листья улучшают структуру почвы, делая ее рыхлой и комковатой. Такая почва хорошо удерживает и влагу, и воздух, которые необходимы корням.

Где в саду опавшую листву стоит убирать

Осенняя листва - это очень красиво. Но имейте ввиду, что при первых же осадках она слипается и превращается в неприятную вещь, которая еще и становится очень скользкой, что небезопасно при хождении. Поэтому с дорожек листву необходимо убирать.

Листва - утеплитель для растений: правда или миф

Существует распространенное мнение, что опавшая листва - это великолепный утеплитель для корней растений.

"Так-то оно так, но только в тот момент, когда эта листва сухая и пушистая. Вот тогда она действительно утепляет корни. Если же прошли дожди, то она слежалась, стала плоской, и ее теплопроводность существенно увеличилась. Всерьез рассматривать листву, как утеплитель корней, наверное, все-таки не стоит", - сказал эксперт Greener.

Вред опавшей листвы

Слежавшаяся листва очень вредна для газона и для почвопокровных растений. Дело в том, что она лежит как компресс, фактически не пропуская к растениям воздух и удерживая там влагу. В результате эти растения могут выпревать.

"Весной, что вы увидите на своем газоне? Огромные проплешины. И вам понадобится силы, время, деньги для того, чтобы эти проплешины восстановить. Поэтому с газона и почвопокровных растений, листву обязательно стоит убрать", - рассказал эксперт.

Убирать ее нужно, пока она легкая и пушистая. Когда она слежалась, удалять ее сложно. Кроме того, если вы возьмете в руки грабли, то можете своими руками нанести вред этим растениям или газону.

Идеальный способ убрать листву - использовать ветродуйку.

Куда девать опавшие листья

Первый вариант – оставлять их непосредственно в приствольном круге деревьев или кустарников.Там они будут переработаны почвенными обитателями, превратятся в биогумус и существенно улучшат почву в приствольных кругах растений.

Второй вариант – опавшие листья можно отнести в огород и сложить на овощных грядках. Точно так же они будут переработаны и улучшат почву.

Третий вариант – использовать листву для утепления растений на зиму. Однако это нужно сделать так, чтобы листва не намокала.

Чтобы добиться эффекта утепления, на растение ставится какой-то каркас (например, ведро или корзина). Сверху насыпается гора сухих листьев. Чтобы листья оставались сухими, такую горку нужно обязательно укрыть полиэтиленом или шифером. По бокам важно оставить отверстия, чтобы происходила циркуляция воздуха.

Такое укрытие отлично защищает от зимних морозов не только верх растения, но и их корневую систему.

Четвертый вариант - использовать опавшие листья в компостной куче.

Самый плохой вариант - сжигать опавшую листву. Такими кострами вы наносите ущерб своему здоровью и уничтожайте ценнейший материал, который мог бы стать удобрением.

О ресурсе: Greener На Youtube-канал "Greener - о садовых растениях" подписаны более 341 тысячи человек. На канале можно найти много интересных и полезных видео про растения (хвойные, плодовые и лиственные деревья, садовые цветы, ягодные культуры, многолетники и декоративные кустарники), а также информацию об особенностях посадки и уходе за ними.

