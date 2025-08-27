Укр
Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать Украине

Юрий Берендий
27 августа 2025, 15:45
127
Признание Крыма или других территорий российскими вызвало критику на Западе, поэтому США пока не имеют позиции по этому вопросу, указывает политолог.
Признают ли США Крым российским - политолог раскрыл, чего ждать Украине
Признают ли США Крым российским / Коллаж Главред, фото: NASA, скриншот из видео

О чем сказал Фесенко:

  • У США нет официальной позиции по вопросу признания Крыма российским
  • Заявления Трампа в соцсетях не показывают позицию США
  • Штаты могут предложить компромиссную позицию

Тема Крыма и других оккупированных территорий остается одной из самых чувствительных в международной политике. Несмотря на попытки Кремля добиться их признания, официальная позиция Вашингтона сейчас неопределенная, ведь Трамп в разное время менял свои взгляды, а США пока воздерживаются от четких заявлений. Об этом в чате на Главреде рассказал политолог, председатель правления центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, отвечая на вопрос о признании США Крыма, как территории России.

Политолог Владимир Фесенко пояснил, что после появления мирного плана Кита Келлога идея возможного признания Крыма или любого региона Украины российским вызвала резкую реакцию как в Европе, так и в США, поэтому Вашингтон на этом не настаивал. Сейчас официальной позиции США по этому вопросу нет.

видео дня

"Трамп еще в 2016 году, до того, как стал президентом США, считал Крым российским. Однако, став президентом, под влиянием своих советников и понимая, как развивается международная политика, он скорректировал свою позицию. И в 2018 году появилась Крымская декларация. Ее главным автором и инициатором был тогдашний госсекретарь США Майк Помпео, но Трамп одобрил это, так что это была официальная позиция США: признание Крыма неотъемлемой частью Украины", - отметил политолог.

Он отметил, что Трамп не выражает четкой позиции, а его отдельные заявления или перепосты в соцсетях нельзя считать официальной или переговорной линией. Во время недавней встречи в Вашингтоне вопрос территорий даже не поднимался, что также показательно.

По мнению эксперта, американцы пока не будут продвигать эту тему, а позиция Трампа остается непредсказуемой, ведь он уже несколько раз менял свои взгляды на то, как завершить войну - через прекращение огня или широкое мирное соглашение. Поэтому сейчас нет смысла делать прогнозы, поскольку официальная позиция США просто не определена.

"Я думаю, что американцы не будут высказывать официальную позицию, если только не предложат какой-то вариант своего мирного плана, а это, в принципе, возможно. Ведь очень скоро американцы увидят, что то, что продвигает Трамп, то есть прямые мирные переговоры, только теперь уже между Зеленским и Путиным, не даст результата. Без посредничества США двигаться дальше не получится. Тогда, возможно, Штаты предложат свою компромиссную позицию", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Владимир Фесенко оценил перспективы мирных переговоров Трампа, Путина и Зеленского, рассказал о козырях в руках Украины, которые не позволят России выиграть войну, а также назвал самый реалистичный сценарий завершения войны:

Могут ли США признать Крым российским - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подчеркнул, что Украина ни при каких условиях не признает Крым российским. Он отметил, что никто не решится подписать такой документ, ведь это равнозначно государственной измене. Теоретически подобный шаг могли бы сделать США, признав Крым российским.

"Но им это ничего не даст, кроме позора", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко назвал два наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия посылает негативные сигналы в контексте возможных встреч лидеров Украины, России и США.

Летнее наступление российской армии в Украине оказалось неудачным. В рядах россиян наблюдается определенная усталость. Однако Кремль будет готовиться к новым атакам. Об этом немецкому изданию Bild рассказал эксперт по вопросам обороны Густав Грессель.

Другие новости:

О персоне: Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Фесенко новости Крыма мирные переговоры
