У врага проблемы на фронте: в ВСУ сказали, когда наступление РФ пойдет на спад

Украинские бойцы надеются, что энтузиазм россиян иссякнет примерно к началу осени.

Трегубов рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

У исчерпывается ресурс для наступления

Интенсивность штурмов может уменьшиться уже осенью

Российские оккупанты продолжают проводить штурмы на фронте, однако их подразделения все больше истощаются. Не исключено, что осенью интенсивность наступательных действий пойдет на спад. Об этом заявил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии Укринформу.

Он отметил, что в войсках российских захватчиков уже заметен дефицит личного состава для проведения активных штурмов.

По словам Трегубова, сейчас украинские бойцы ждут пока будет выбито достаточное количество захватчиков. Речь о пехоте, потому что технику они активно не применяют.

"Абсолютно точно, что россияне пока не останавливаются, но с другой стороны, мы все же надеемся, что их пыл некоторым образом иссякнет где-то ближе к началу осени, чем к ее середине, потому что пока они не сворачивают усилия, пока пытаются переть, даже теряя людей, но это не может продолжаться слишком долго, потому что через некоторое время потери, которые накапливаются в их штурмовых подразделениях, доводят их до небоеспособности", - отметил Трегубов.

По его мнению, дождливый сезон "заберет" немало сил у российской пехоты, ведь наступать в таких условиях гораздо труднее.

ОСГВ "Днепр" / Инфографика: Главред

Как писал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские бойцы успешно контратаковали в Донецкой области. Освобождены три села - Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Также украинские военные имеют успешные тактические продвижения в районе Мирнограда и на админгранице с Днепропетровской областью. Это, по словам лейтенанта ВСУ с позывным "Алекс", создает положительную перспективу и позволяет сдерживать врага контратакующими действиями.

Кроме этого, в Генштабе ВСУ писали, что с начала суток вторника, 26 августа, на фронте произошло 130 боевых столкновений, горячее всего - на Покровском и Лиманском направлениях.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

