Угроза окружения и котла: известно о сложной ситуации возле ключевого города

Эксперт подчеркнул, что от ситуации на севере Донецкой области зависит устойчивость украинской обороны.

Угроза окружения Покровска / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот с deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

Россияне активно продвигаются на Новопавловском направлении

Сейчас существует угроза окружения Покровска

Главная задача врага охватить Покровскую агломерацию

На Новопавловском направлении уже более месяца наблюдается активное продвижение армии страны-агрессора России. Об этом заявил руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук в эфире Киев24.

"На Новопавловском направлении уже более месяца наблюдается активное продвижение врага. Хотя это вспомогательное направление, а основные силы и наши, и противника концентрируются на ключевых - на севере Донецкой области, а на юге - на Новопавловском направлении значительно меньше сил сконцентрировано, но там враг больше всего продвигается - сейчас они достигли границ Днепропетровской области", - подчеркнул он. видео дня

Он напомнил, что Новопавловское направление когда-то было Угледарским и это показывает, что враг имеет значительные продвижения на нем.

"Это связано с характером местности - не позволяет закрепиться, потому что нет складок рельефа, чтобы построить устойчивую линию обороны, а также у нас недостаточно сил, потому что основные усилия наши сконцентрированы на направлениях главных ударов", - говорит Лакийчук.

Ситуация на Покровском направлении

Кроме того, по его словам, сейчас есть угроза окружения Покровска, где сконцентрированы огромные силы врага.

"Там половина всех сил задействованы в боевых действиях и с российской стороны, и с нашей стороны. Окружение Покровска, будет если не катастрофой, то страшной бедой. А еще посмотрите продвижение в сторону Константиновки. Это угроза окружения на Торецком направлении - от Торецка до Часово Яра. А дальше, если они продвинутся, то рухнет весь наш Северский выступ", - подчеркивает эксперт.

Он отметил, что фактически от того, что происходит на севере Донецкой области, зависит устойчивость украинской обороны. Однако главная задача врага охватить Покровскую агломерацию.

"Вот о чем надо думать - там может возникнуть котел, это опасность",- подытожил Лакийчук.

Могут ли россияне захватить Покровск

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что угроза потери Покровска является такой же, как и угроза потери любого участка фронта.

По его словам, пока с помощью того или иного оборонительного рубежа можно наносить противнику потери, превышающие наши, есть смысл удерживать этот рубеж.

Однако, добавляет он, если же город или определенная территория перестает выполнять свою главную военную функцию как оборонительный рубеж, то держать его только из принципиальных соображений - нецелесообразно.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке заявил, что летнее наступление российских войск в Украине потерпело провал - большинство планов Москвы, запланированных на период с апреля по август 2025 года, не удалось реализовать.

Военный корреспондент Богдан Мирошников говорил, что в Серебрянском лесничестве, что в Луганской области, украинская оборона подходит к своему завершению.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что подразделения Сил обороны Украины могут оставить Серебрянский лес из-за его полного уничтожения в результате боевых действий.

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

