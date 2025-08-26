Укр
"Летний блицкриг" Путина сдулся: аналитик рассказал, как ВСУ изменили ход кампании

Руслан Иваненко
26 августа 2025, 23:15
Россияне прорвались в Покровск, но за три недели потеряли все подразделения из-за контратак украинских сил.
Кремль не смог реализовать планы наступления на севере и юге, получив лишь минимальные территориальные достижения / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Летнее наступление РФ в Украине провалилось
  • Оккупанты не смогли захватить Покровск
  • Планы Кремля на севере и юге сорваны

Летнее наступление российских войск в Украине потерпело провал - большинство планов Москвы, запланированных на период с апреля по август 2025 года, не удалось реализовать. Об этом сообщил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке.

По его словам, основной целью оккупантов был захват Покровска Донецкой области. В августе российским подразделениям удалось прорваться в город, однако за три недели они были уничтожены или попали в плен.

Неудачи на севере и юге

"На северном направлении планы Владимира Путина по созданию "пояса безопасности" в Черниговской, Сумской и Харьковской областях также сорвались: под контролем России оказалось менее 70 километров территории вдоль границы. На юге, в Херсонской и Запорожской областях, фронт остался стабильным, и Кремль вынужден был фактически отказаться от планов наступления", - говорится в материале.

Украинские удары дронами по РФ

Параллельно Украина усилила удары беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. Атаки происходят на расстоянии до 1200 км вглубь территории.

По оценкам экспертов, с начала года удалось вывести из строя около 17% мощностей российских НПЗ, что привело к росту цен и дефициту топлива в самой России.

Позиция Украины

В BILD отмечают, что за лето оккупанты захватили около 0,3% территории Украины - около 1800 кв. км. Тем временем президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к обсуждению перемирия, но не к капитуляции, как того требует Кремль.

"Прежде всего, реорганизация украинской армии наводит порядок в рядах. Среди россиян же, наоборот, наблюдается определенная усталость. Однако зимой, когда земля промерзнет, а листья опадут с деревьев, что снизит защиту от беспилотников, россияне могут попытаться снова перейти в наступление", - заявил военный эксперт BILD Густав Грессель.

Интенсивность российского наступления до осени - мнение экс-рета

Российские войска сейчас ведут активные боевые действия на нескольких направлениях фронта, однако удерживать нынешний темп наступления они смогут только до осени. Такую оценку дал представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов.

По его словам, интенсивность операций врага сохранится, вероятно, до октября, после чего появятся существенные трудности. "Дальше начнутся проблемы даже не столько с личным составом, сколько с условиями, при которых им будет немного не так удобно поддерживать ту интенсивность, что они имеют сейчас", - отметил Трегубов.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что украинские бойцы успешно контратаковали в Донецкой области. Освобождены три села - Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

Кроме того, впервые с начала полномасштабного вторжения российские войска зашли на территорию Днепропетровской области. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Запорожское и Новогеоргиевка.

Напомним, что 25 августа на фронте произошло 136 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Бои продолжаются также на Новопавловском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.

Об источнике: Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

