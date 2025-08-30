Во Львове убили известного общественного и политического деятеля: СМИ назвали имя

Около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова.
Сегодня, 30 августа, во Львове около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе в одном из районов города. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.
В Нацполиции сообщили, что жертвой стал общественный и политический деятель. Суспільне со ссылкой на источник утверждает, что речь идет о бывшем председателе Верховной Рады Украины Андрее Парубии.
Новость дополняется...
видео дня
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред