Во Львове убили известного общественного и политического деятеля: СМИ назвали имя

Около полудня поступило сообщение о стрельбе в Сиховском районе Львова.

Что известно об убийстве во Львове / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Сегодня, 30 августа, во Львове около полудня на 102 поступило сообщение о стрельбе в одном из районов города. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте.

В Нацполиции сообщили, что жертвой стал общественный и политический деятель. Суспільне со ссылкой на источник утверждает, что речь идет о бывшем председателе Верховной Рады Украины Андрее Парубии.

