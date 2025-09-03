Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

Главные тезисы Мерца:
- До момента перемирия отправки войск в Украину не будет
- Любое решение потребует одобрения Бундестага
- Сегодня главной гарантией безопасности для Украины является поддержка ВСУ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не планирует отправлять своих солдат в Украину ни до, ни после достижения перемирия.
"До момента перемирия отправки войск в Украину точно не будет. И даже после этого я имею значительные сомнения относительно участия Германии", — заявил канцлер в интервью немецкому телеканалу Sat.1.
По словам Мерца, что ни от правительства Германии, ни от Европейского Союза не поступало конкретных планов по вводу войск в Украину.
Канцлер подчеркнул, что сегодня главной гарантией безопасности для Украины является поддержка украинской армии в борьбе против российской агрессии. Вопрос об участии немецких военных может рассматриваться только в отдаленной перспективе – после заключения перемирия или мирного соглашения.
Мерц также подчеркнул, что любое решение потребует одобрения Бундестага и будет зависеть от договоренностей с Россией.
"Это нельзя сделать вопреки России, только вместе с ней. На этом пути еще много препятствий, и он может занять много времени", – добавил он.
Гарантии безопасности для Украины
Как писал Главред, министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.
Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России. По данным Bloomberg, автором предложения является премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину.
Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль настаивает на праве вето в отношении любых договоренностей о гарантиях безопасности для Украины, пытаясь сорвать совместные действия США, европейских партнеров и Киева, направленные на достижение стабильного мира.
Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение эксперта
Военный эксперт Иван Ступак считает, что гарантии безопасности, о которых сейчас говорят страны Запада, не обеспечат Украине реальную безопасность.
"Лично я в подобные гарантии не верю, потому что все это мы уже проходили. Гарантии – такая вещь, что сегодня они есть, а завтра их уже нет. Коалиции распадаются, премьеры и президенты уходят в отставку, и потом заставить кого-то выполнять гарантии – шансов ноль. Ни одну страну и ни одного человека не заставишь выполнять то, чего он не хочет", - сказал Ступак в интервью Главреду.
Ступак уверен, что единственный вариант, который может сработать – это предоставление Украине политического согласия на размещение в стране частного иностранного бизнеса – американского, британского, итальянского – после окончания войны.
"В бумажки не верю. Лучшая гарантия – военное производство", - уверен военный эксперт.
Другие новости:
- Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без света
- Большой военный парад в Пекине: Трамп обвинил РФ, Китай и КНДР в планировании заговора
- "Длительный" мир в Украине: Лавров назвал два условия РФ для завершения войны
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред