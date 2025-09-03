Отправит ли Германия своих солдат в Украину: Мерц поставил точку

Ни от правительства Германии, ни от Европейского Союза не поступало конкретных планов по вводу войск в Украину.

https://glavred.info/politics/otpravit-li-germaniya-svoih-soldat-v-ukrainu-merc-postavil-tochku-10694894.html Ссылка скопирована

Фридрих Мерц сделал заявление об отправке войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главные тезисы Мерца:

До момента перемирия отправки войск в Украину не будет

Любое решение потребует одобрения Бундестага

Сегодня главной гарантией безопасности для Украины является поддержка ВСУ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не планирует отправлять своих солдат в Украину ни до, ни после достижения перемирия.

"До момента перемирия отправки войск в Украину точно не будет. И даже после этого я имею значительные сомнения относительно участия Германии", — заявил канцлер в интервью немецкому телеканалу Sat.1.

видео дня

По словам Мерца, что ни от правительства Германии, ни от Европейского Союза не поступало конкретных планов по вводу войск в Украину.

Канцлер подчеркнул, что сегодня главной гарантией безопасности для Украины является поддержка украинской армии в борьбе против российской агрессии. Вопрос об участии немецких военных может рассматриваться только в отдаленной перспективе – после заключения перемирия или мирного соглашения.

Мерц также подчеркнул, что любое решение потребует одобрения Бундестага и будет зависеть от договоренностей с Россией.

"Это нельзя сделать вопреки России, только вместе с ней. На этом пути еще много препятствий, и он может занять много времени", – добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Как писал Главред, министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что будущие гарантии безопасности для Украины после возможного мирного соглашения должны быть максимально приближенными к членству в НАТО.

Европейские лидеры обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые обяжут союзников Киева в течение 24 часов решить, оказывать ли стране военную поддержку в случае повторного нападения России. По данным Bloomberg, автором предложения является премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

Что такое 5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может оказать авиационную поддержку Киеву в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. При этом американские войска не будут отправлены в Украину.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), Кремль настаивает на праве вето в отношении любых договоренностей о гарантиях безопасности для Украины, пытаясь сорвать совместные действия США, европейских партнеров и Киева, направленные на достижение стабильного мира.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение эксперта

Военный эксперт Иван Ступак считает, что гарантии безопасности, о которых сейчас говорят страны Запада, не обеспечат Украине реальную безопасность.

"Лично я в подобные гарантии не верю, потому что все это мы уже проходили. Гарантии – такая вещь, что сегодня они есть, а завтра их уже нет. Коалиции распадаются, премьеры и президенты уходят в отставку, и потом заставить кого-то выполнять гарантии – шансов ноль. Ни одну страну и ни одного человека не заставишь выполнять то, чего он не хочет", - сказал Ступак в интервью Главреду.

Ступак уверен, что единственный вариант, который может сработать – это предоставление Украине политического согласия на размещение в стране частного иностранного бизнеса – американского, британского, итальянского – после окончания войны.

"В бумажки не верю. Лучшая гарантия – военное производство", - уверен военный эксперт.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред