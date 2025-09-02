Укр
"Все варианты на столе": США готовят решительный ответ на удары РФ

Руслан Иваненко
2 сентября 2025, 00:13
Американский министр финансов заявил, что Москва грубо нарушила договоренности и продолжает обстрелы.
Трамп, Путин
Вашингтон пообещал внимательно изучить все варианты санкций после новых атак России на украинские города / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

  • Путин усилил бомбардировки Украины после встречи на Аляске
  • США рассматривают все возможные варианты санкций против России

Российский диктатор Владимир Путин после встречи на Аляске усилил бомбардировки Украины, несмотря на свои предыдущие заверения. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

"Путин, после встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, поступил противоположно тому, что, как он дал понять, он хочет сделать. Фактически, он в отвратительной манере усилил кампанию бомбардировок", - подчеркнул Бессент.

США рассматривают все возможные санкции

Он отметил, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций против России. "Думаю, мы будем их очень внимательно изучать на этой неделе", - сказал министр.

По словам Бессента, "все варианты остаются на столе", и новые ограничения в отношении Москвы могут обсудить уже на этой неделе.

Экспертная оценка: Путин пытается обойти санкции

Экономист и бывший член Совета НБУ (2019-2021) Виталий Шапран считает, что российский диктатор Владимир Путин убежден в возможности обхода санкций и надеется благодаря этому вести войну дальше.

санкции
Санкции / Инфографика: Главред

По словам эксперта, нынешняя ситуация для Кремля значительно сложнее, чем в начале вторжения.

"Европейцы не снимут санкции, пока Россия не вернется к границам 1991 года - они неоднократно это повторяли. Или хотя бы к границам 2022 года, хотя в этом вопросе среди них есть разногласия", - подчеркнул Шапран.

Санкции против РФ - что известно

Как сообщал Главред, Украина применила санкции против компаний и организаций из России и Китая, которые участвуют в развитии российских беспилотных технологий, включающих использование искусственного интеллекта.

Кроме того, ЕС планирует утвердить новый пакет санкций против страны-агрессора России, который станет 19-м по счету. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, несмотря на многочисленные заявления президента Дональда Трампа ввести новые санкции против России за отказ прекратить огонь, пока Соединенные Штаты не планируют усиливать ограничения.

Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США

санкции война в Украине Переговоры о прекращении огня
Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

