Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

Руслан Иваненко
31 августа 2025, 22:08
Большинство населения считает переговоры реалистичным путем завершения войны и выбирает мирные решения
Опрошенные респонденты отмечают финансирование армии и поставки оружия как ключевые гарантии безопасности/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Кратко:

  • 59% украинцев поддерживают прекращение огня и поиск компромисса
  • 20% выступают за продолжение войны до возвращения Крыма и Донбасса
  • 75% требуют международных гарантий безопасности перед миром

Более половины украинцев выступают за прекращение боевых действий и поиск компромисса, тогда как около 20% поддерживают продолжение войны до освобождения оккупированных Россией территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Еще 20% опрошенных считают нужным вести прямые переговоры с Россией.

Результаты опроса

Как отмечает Социологическая группа Рейтинг, (Rating Group) исследование, проведенное с 21 по 23 августа 2025 года, показало, что украинцы хотят мира, однако готовы делать уступки только при наличии надежных гарантий безопасности от международных партнеров.

В частности, 59% респондентов поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса, 20% - продолжение войны до возвращения Донбасса и Крыма, а 13% - до линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Большинство украинцев считают переговоры реалистичным путем завершения войны: 62% - за поиск компромисса с привлечением других стран, 20% - за прямые переговоры с Россией.

Гарантии безопасности для Украины

"75% считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности", - говорится в исследовании.

Среди ключевых гарантий респонденты называют: финансирование армии и поставки оружия от партнеров (52%), обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения (48%) и международное патрулирование воздушного и морского пространства (44%).

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

На вопрос "Что сейчас важнее всего?" 58% респондентов выбрали получение гарантий финансирования армии и поставки достаточного количества вооружения, тогда как 31% - возвращение территорий. При этом 60% опрошенных считают, что Украина воюет с Россией за будущее детей, а 44% - за свободу.

Методология опроса

Опрошено 1600 украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также районов без украинской мобильной связи. Метод исследования - CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения, погрешность - не более 2,5% при доверительной вероятности 0,95.

Экспертное мнение относительно гарантий безопасности

Варианты гарантий безопасности, которые сейчас предлагают Украине, фактически не способны защитить государство. Такое мнение высказал бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, аналоги 5-й статьи НАТО для Украины - это лишь формальность, которая не гарантирует реальной защиты. "Когда говорят об аналогах пятой статьи НАТО, я привожу пример с Adidas и Abibas или Rolex и Roleh - оригиналы и подделки. И нам предлагают именно Abibas и Roleh. Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о ее аналоге. Это точно не сработает", - пояснил эксперт в интервью Главреду.

Ступак также отметил, что соглашения с США, подобные тем, которые они подписали с Южной Кореей, Японией и Израилем, Украине пока не предлагают, поэтому реальных международных гарантий безопасности пока нет.

Гарантии безопасности для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига ранее заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, обязательными и эффективными.

Кроме того, варианты гарантий безопасности, которые сейчас предлагают Украине, не сработают. Аналог 5-статьи НАТО - фактически подделка, а соглашения с США вроде тех, которые они подписали с Южной Кореей, Японией и Израилем, нам пока не предлагают.

Войск США в Украине не будет, однако американцы могут обеспечить воздушную поддержку Европе, которая хотела бы разместить свои военные силы, сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон готов к определенным действиям.

Об источнике: Социологическая группа Рейтинг (Rating Group)

Rating Group - одна из ведущих исследовательских компаний Украины, работает на рынке с 2008 года.

Компания зарегистрирована в Украине и имеет большой опыт проведения социологических опросов как внутри страны, так и за рубежом, в частности после начала полномасштабного российского вторжения.

В структуру группы входят:

  • Социологическая группа Рейтинг
  • Исследовательская лаборатория Rating Lab
  • Платформа Rating Online
  • Rating Call Center

Клиентами Rating Group являются политические партии и политики, государственные органы, неправительственные и общественные организации, СМИ и бизнес. Компания также проводит исследования для международных организаций, среди которых UNICEF, USAID, Международный республиканский институт, Правительство Канады, Всемирный банк, Национальный фонд демократии, а также университеты Польши, Дании, Швейцарии и других стран.

перемирие война в Украине Переговоры о прекращении огня
Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Гороскоп на завтра 1 сентября: Львам - неожиданное вознаграждение, Козерогам - риск

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

Как убрать брызги масла во время жарки: лайфхаки, которые изменят жизнь навсегда

"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума Трампа

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
Не упустите момент: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025

Гарантии безопасности для Украины: новый "Минск" или "Будапешт"?

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Тройной удар ракетами Фламинго: Милитарный - о мощных последствиях атаки

Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотой

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиян

Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взять

Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не все

У Путина разразились заявлением о продолжении войны

Каким было настоящее название трезубца в Киевской Руси - историк удивил открытием

Клубы дыма и запах гари: в Московской области масштабно пылает химзавод

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

