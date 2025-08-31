Укр
Аналог 5-й статьи НАТО или договор с США: Ступак оценил гарантии для Украины

Андрей Ганчук
31 августа 2025, 13:16
24
Сейчас Украине предлагают гарантии безопасности, которые не сработают, считает Иван Ступак.
США, Украина, военная помощь
Страны-партнеры будут вписываться за Украину, когда у них будет свой интерес - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНИАН

Главное:

  • Ступак считает, что Украине предлагают подделку вместо реальных гарантий безопасности
  • Чтобы получить соглашения с США, как у Израиля, Японии и Южной Кореи, нужно заинтересовать Штаты

Варианты гарантий безопасности, которые сейчас предлагают Украине, не сработают. Аналог 5-статьи НАТО – фактически подделка, а соглашения с США по типу тех, которые они подписали с Южной Кореей, Японией и Израилем, нам пока не предлагают. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

"Это точно не сработает"

По его словам, аналоги пятой статьи НАТО для Украины не сработают.

видео дня

"Когда говорят об аналогах пятой статьи НАТО, я привожу пример с Adidas и Abibas или Rolex и Roleh – оригиналами и подделками. И нам в данном случае предлагают именно Abibas и Roleh. Никто не знает, как работает сама пятая статья НАТО, не говоря уже о том, что такое ее аналог. Это точно не сработает", - рассказал он в интервью Главреду.

Договор с США по типу соглашений с Японией и Южной Кореей

Также он объяснил, что гарантии безопасности работают в рамках соглашений Соединенных Штатов с такими странами, как Израиль, Япония и Южная Корея, поскольку у государств есть определенные возможности.

"Мы знаем, что у Израиля огромное еврейское лобби в американском правительстве, но это далеко не все. У страны много стартапов. К примеру, это программное обеспечение Cellebrite, которое взламывает айфоны. Программа, созданная бывшими моссадовскими агентами, стоит безумных денег. Она способна взламывать журналистов, политические медиа и наркоторговцев

Более того, Израиль, Япония и Южная Корея – страны, обладающие огромной производственной мощностью. Они очень важны. Без них множество отраслей США столкнется с серьезными провалами в виде нехватки микроэлементов и деталей", - объяснил Ступак.

Кроме того, он добавил, что Украина должна стать интересна Вашингтону, чтобы получить реальные гарантии безопасности.

"Чтобы получить такие же гарантии, Украина должна стать интересна США. Если мы будем производить что-то, чего очень мало в мире, и что крайне необходимо американцам, тогда мы их заинтересуем. Когда у нас будут такие же успешные истории, как у того же Израиля, мы тоже станем очень важными. И за нас будут вписываться", - подчеркнул Иван Ступак.

5-я статья НАТО
Кратко о пятой статье НАТО / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности для Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Андрей Сибига ранее заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть конкретными, обязательными и эффективными.

Один из блоков гарантий – вооружения, сказал президент Владимир Зеленский. Также в гарантийном механизме должно присутствовать финансирование армии, гарантии в формате 5-й статьи НАТО и санкции против РФ. Российские активы, по словам Зеленского, должны быть использованы для восстановления Украины.

Войск США в Украине не будет, однако американцы могут обеспечить воздушную поддержку Европе, которая хотела бы разместить свои военные силы, сказал глава Белого дома Дональд Трамп. Вашингтон готов к определенным действиям.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

война России и Украины гарантии безопасности Иван Ступак
