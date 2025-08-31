Россия получила предупреждение от США по войне против Украины – The Guardian

Главное:
- Россию ждут санкции, если не будет мира в Украине
- Россия должна прекратить агрессивные действия
- Путин должен провести встречу с Зеленским
Страну-оккупанта Россию ждут санкции, если она не пойдет по пути к миру с Украиной. Такое предупреждение Вашингтон направил Москве во время экстренного заседания Совбеза ООН в пятницу, 29 августа.
Заседание ООН после удара по Киеву
В материале The Guardian говорится, что на встрече в ООН, которая была экстренно созвана после масштабного обстрела Киев, в результате чего пострадали и погибли люди, представитель Штатов Джон Келли сделал заявление.
В частности, Келли сказал, что такие удары "ставят под сомнение серьезность стремления России к миру" и потребовал от РФ прекращения агрессивных действий.
Путин должен встретиться с Зеленским
Также Келли сказал, что главе Кремля Владимира Путину следует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, Келли повторил предупреждение главы Белого дома Дональда Трампа о том, что США введут санкции против России в случае продолжения войны.
Что говорит эксперт
Россия готовит осеннюю наступательную кампанию, сказал Главреду военный эксперт Олег Жданов. Однако даже если россияне и соберут большую группировку, вооружить ее будет нечем.
"Впрочем, даже если осенью РФ бросит в бой те 160 тысяч человек, риск того, что зона боевых действий будет расползаться и охватит еще, например, часть Днепропетровской области, расширится в Сумской и Харьковской областях, минимален. Этим 160 тысячам не на чем воевать, у России закончились даже ослы", - подчеркнул Жданов.
Как сообщал Главред, Владимир Зеленский ранее сказал, что Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия на отдельных участках фронта. Украинская армия продолжает работать и на Донбассе, где россияне за последние 8 месяцев потеряли убитыми и ранеными более 290 тысяч своих оккупантов.
В Институте изучения войны предположили, что в ближайшие недели Россия может усилить удары по Украине. Оккупанты накопили дроны-камикадзе и ракеты.
Россия будет продолжать войну, сказал кремлевский спикер Дмитрий Песков. Он обвинил Европу и Украину в якобы нежелании мира и заявил о готовности Кремля воевать дальше для достижения своих "целей".
