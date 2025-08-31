Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

Главное:
- РФ может усилить воздушные атаки на Украину
- Враг накопил дроны и ракеты
- Возможная цель – объекты энергоинфраструктуры
В ближайшие недели Россия могут существенно усилить интенсивность атак на Украину. Враг использовал период перед саммитом на Аляске, чтобы накопить запасы дронов-камикадзе и ракет. Ожидается, что россияне будут пытаться наносить удары по энергетическим объектам. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.
Россия создавала иллюзию "добросовестного переговорщика"
В сводке ISW говорится, что Россия специально ограничивала количество ударов по территории Украины, поскольку пыталась создать иллюзию "добросовестного переговорщика" с США. Но, вероятно, уже в ближайшее время оккупанты усилят ракетные и дроновые удары, используя свои пополненные арсеналы.
Куда может ударить враг
По мнению аналитиков, главной целью РФ может стать энергетическая инфраструктура Украины.
Война России против Украины – новости по теме:
Как сообщал Главред, старший лейтенант с позывным Алекс сказал, что российские оккупанты пытаются обойти направление Часова Яра. Если им это удастся, могут возникнуть серьезные проблемы на Константиновском направлении.
У Путина начали кампанию против Украины, считают аналитики Института изучения войны. Россия пытается "доказать" западному миру, что она якобы побеждает в войне, а поддерживать Киев – мол, бессмысленно.
В ночь на 31 августа Россия нанесла массированный удар БПЛА по Одесской области. Враг ударил по Черноморску. В городе тысячи абонентов без света. Повреждены частные дома и административные здания.
Другие новости:
- Трамп внезапно усомнился в возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского
- "Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска
- "Возможно, мы что-то сделаем": Трамп заговорил о гарантиях безопасности для Украины
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред