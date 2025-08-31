Россия может усилить удары по Украине в ближайшие недели: подробности

Страна-оккупант Россия накопила ракеты и дроны-камикадзе.

Главное:

РФ может усилить воздушные атаки на Украину

Враг накопил дроны и ракеты

Возможная цель – объекты энергоинфраструктуры

В ближайшие недели Россия могут существенно усилить интенсивность атак на Украину. Враг использовал период перед саммитом на Аляске, чтобы накопить запасы дронов-камикадзе и ракет. Ожидается, что россияне будут пытаться наносить удары по энергетическим объектам. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.

Россия создавала иллюзию "добросовестного переговорщика"

В сводке ISW говорится, что Россия специально ограничивала количество ударов по территории Украины, поскольку пыталась создать иллюзию "добросовестного переговорщика" с США. Но, вероятно, уже в ближайшее время оккупанты усилят ракетные и дроновые удары, используя свои пополненные арсеналы.

Куда может ударить враг

По мнению аналитиков, главной целью РФ может стать энергетическая инфраструктура Украины.

Какие и откуда ракеты запускает Россия по Украине / Инфографика: Главред

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

