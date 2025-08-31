Укр
РФ атаковала Черноморск: повреждена энергетическая инфраструктура, детали

Мария Николишин
31 августа 2025, 09:04
Из-за российского удара тысячи людей остались без электроэнергии.
Удар по энергетике / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Россияне атаковали дронами Черноморск
  • Под удар попала энергетическая инфраструктура
  • Известно об одном пострадавшем человеке

В ночь на 31 августа страна-агрессор Россия нанесла массированный удар беспилотниками по Черноморску в Одесской области. Повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры. Сейчас более 29 тысяч абонентов без электроэнергии. Работы по восстановлению уже начались. Критическая инфраструктура работает от генераторов", - написал он.

Отмечается, что из-за российского удара также повреждены частные дома и административные помещения. Известно об одном пострадавшем человеке.

"В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали наши спасатели. Над ликвидацией последствий атаки работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", - подытожил Кипер.

Последствия атаки на Одесскую область - видео:

Удары РФ по важным объектам

Экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что сейчас Россия атакует объекты газодобычи и энергетики в Украине.

По его словам, это постоянная проблема, которая создает риски и проблемы для прохождения зимы.

"К сожалению, особо повлиять на это мы не можем. Нужно только готовиться и минимизировать последствия", - подчеркнул он

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 30 августа, россияне совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры. В результате атаки один человек погиб, многие люди пострадали.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар РФ по Украине. Он отметил, что в Запорожье все службы задействованы на месте российского удара по жилой пятиэтажке.

В ночь на 28 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Последствия атаки зафиксированы на более чем 20 локациях. Повреждены жилые дома в Дарницком и Днепровском районах.

Читайте также:

О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

