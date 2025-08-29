Удар РФ по кораблю ВМСУ: новые данные о жертвах и пропавших без вести

Несколько моряков считаются пропавшими, поисково-спасательные работы продолжаются.

РФ ударила по кораблю Симферополь / Коллаж: Главред, фото: АрміяInform, скриншот

Главное:

Известно о втором погибшем члене экипажа корабля ВМС ВСУ

В ВМС не подтвердили то, что корабль мог затонуть в результате атаки

Известно о втором погибшем члене экипажа корабля ВМС ВСУ, который был в четверг атакован войсками РФ, несколько моряков считаются пропавшими, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"К сожалению, мы имеем второго погибшего, продолжаются поисково-спасательные работы... мы найдем всех наших пропавших, их несколько. Так же несколько военнослужащих получили ранения... но большинство экипажа со вчерашнего дня находится в безопасности", - сказал он в эфире телеканала "Мы Украина".

В ответ на вопрос, правда ли, что корабль затонул в результате атаки, Плетенчук не дал ответа, отметив, что надо "подождать окончания поисково-спасательных робот". Он также не назвал срока их окончания.

Что известно о корабле ВМСУ "Симферополь"

Средний разведывательный корабль проекта "Лагуна". Он построен по заказу ВМС Украины в 2019 году.

Длина "Симферополя" – 55 метров, а ширина – 10 метров. При водоизмещении около 1200 тонн он способен развивать скорость до 12 узлов (22 км/ч).

Корабль оснащен рядом радиотехнических средств, среди них станция радиотехнической разведки "Мельхиор", разработанная научно-исследовательским предприятием радиолокационных систем "Квант-Радиолокация". Объявленная производителем максимальная дальность действия комплекса – 450 км.

Корабль "Симферополь" строился на базе рыболовного траулера проекта 502ЭМ.

Что известно о перемещении кораблей РФ в Крыму

Временно оккупированный Севастополь, находящийся под контролем России — агрессора, становится местом передвижения оставшихся судов российского флота в Стрелецкой бухте. Это зафиксировали агенты Атеш, которые внимательно следят за действиями оккупантов.

Согласно их наблюдениям, сейчас бухта почти пустует: используются лишь для стоянки буксирных судов и небольших патрульных катеров. Время от времени там проводятся учения по противодиверсионной подготовке.

Как сообщалось, 28 августа российские оккупанты поразили один из кораблей Военно-Морских сил ВСУ, один член экипажа погиб, еще несколько ранены, продолжаются поиски нескольких военных моряков, сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Как писал Главред, ранее стало известно, чем именно россияне ударили по кораблю ВМС Украины. Российский безэкипажный морской дрон атаковал украинский корабль.

Ранее сообщалось о том, что впервые в истории FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами Калибр. Удар стал не только символическим достижением, но и вынудил отправить носитель ракет в ремонт.

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

