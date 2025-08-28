Укр
Может подтолкнуть Путина к миру: на что способна украинская ракета Фламинго

Анна Ярославская
28 августа 2025, 11:54
Новое чудо-оружие появилось на свет как набросок на салфетке в конце 2024 года.
Ракета Фламинго
Ракета Фламинго имеет дальность до 3000 км / Коллаж: Главред, фото: скриншот Politico

Украина представила новую крылатую ракету Фламинго с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет мощный потенциал. Если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, это вооружение может нанести серьезный ущерб в любой европейской части России.

Как пишет The Economist, процесс запуска в серийное производство ракеты занял всего девять месяцев, а не годы или даже десятилетия.

Увлекательным является и тот факт, что проект возглавила команда менеджеров, которая, как отмечается, не имела предыдущего опыта работы в оборонной промышленности.

"Появление этой ракеты в разгар тяжёлых мирных переговоров может побудить Владимира Путина сложить оружие", - говорится в статье.

Как появилась ракета Фламинго

Представители компании Fire Point, стоящей за Flamingo, утверждают, что ракета появилась на свет как набросок на салфетке в конце 2024 года. В то время Украина отчаянно нуждалась в создании средств сдерживания дальнего радиуса действия.

В сентябре того же года Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену со смелой и тогда ещё секретной просьбой о поставке американских крылатых ракет Томагавк в рамках своего Плана победы. Администрация Байдена ответила отказом.

"Мало кто осмеливался поверить, что украинская ракетная программа сможет произвести необходимые товары достаточно быстро", - пишут журналисты.

Представитель компании рассказал, что инженеры вдохновлялись такими историческими моделями, как немецкий ФАУ-1 и советский Стриж, которые, подобно Фламинго, имеют двигатель, расположенный над основным корпусом.

Испытательные прототипы ракеты были окрашены в розовый цвет, отсюда и пошло название Фламинго.

Процесс производства ракет происходит за рубежом. Однако около 90% окончательной сборки вооружения происходит в Украине на секретных предприятиях, разбросанных по всей Украине.

Корпус изготовлен из стеклопластика, что затрудняет его обнаружение по сравнению с металлом. Двигатель, по всей видимости, представляет собой турбовентиляторный двигатель производства конструкторского бюро Мотор Сич в Запорожской области. Производство, которое сейчас составляет одну ракету в день, обещают увеличить до семи к октябрю.

Цена одной ракеты - "менее 1 млн евро" (1,2 млн долларов США).

Скриншот

Ракета громоздкая и круто набирает высоту при запуске, что делает её более заметной для радаров противника, поэтому предполагается, что значительная часть ракет будет обнаружена и перехвачена.

Авиационный эксперт Константин Криволап уверен, что Фламинго сможет использовать бреши в слабеющей российской противовоздушной обороне.

"Украина славится своими изобретательными комбинированными атаками, направленными на преодоление обороны. Со временем Россия понесёт более серьёзные потери", - сказал он.

Окончательное испытание ракеты должно состояться на поле боя.

Ракета
Ракета "Фламинго" - что о ней известно / Инфографика: Главред

Новая украинская ракета Длинный Нептун

В марте успешно прошла испытания модифицированная дальнобойная версия крылатой ракеты Р-360, получившая условное название Длинный Нептун.

Подробные характеристики новой модификации ракеты пока не раскрываются. Известно лишь, что её дальность составляет около 1000 км, а предназначение — удары по наземным целям.

С учётом того, что ракета уже применяется в боевых условиях, её внешний вид, вероятно, давно не является секретом для противника.

Почему Украина не бьет по России новыми ракетами - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что ракету Фламинго не стоит сравнивать с российскими аналогами, поскольку последние уже реально применялись против Украины. Украинские же ракеты, кроме Нептуна, остаются пока в основном медийными и теоретическими - на практике они еще не использовались.

Ступак считает положительным факт, что об украинских ракетах говорят, но отмечает, что существует важное "но".

"Давайте вернемся немного в прошлое. Где дрон "Маричка" [ударный подводный дрон, - ред.] Нет "Марички". "Трембита" называли [крылатая ракета, - ред.]. Нет пока что. "Пекло" [ракета]. Нет еще", - отметил Ступак в эфире Radio NV.

Ступак считает, что существуют препятствия для запуска этих ракет. Он не уверен, был ли это лишний PR, или действительно большие разработки уже были готовы к использованию.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина провела успешные испытания баллистической ракеты "Сапсан", которая развивает скорость до 5,2 Махов и имеет боевую часть массой 480 кг. По словам Бадрака, ракета уже готова к серийному производству, и никаких препятствий для этого пока нет.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет Пекло. Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Также Украина применила против российских оккупантов новое оружие - ракету-дрон Паляница.

