Войска РФ обходят один из самых укрепленных городов: боец ВСУ сделал заявление

Андрей Ганчук
31 августа 2025, 07:50
На Константиновском направлении могут возникнуть серьезные проблемы.
Войска РФ, Часов Яр
Российские оккупанты пытаются обойти направление Часова Яра / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ (иллюстративное фото), DeepState

Кратко:

  • Враг пытается обойти направление Часова Яра
  • Если будет обвал, возникнут большие проблемы на Константиновском направлении

Оккупационные войска страны-агрессора России обходят направление Часова Яра в Донецкой области. Сейчас речь идет о действиях диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются просочится по подвалам и закрепиться. Если произойдет обвал, будут большие проблемы на Константиновском направлении. Об этом заявил старший лейтенант с позывным Алекс.

Враг пытается обойти Часов Яр

В своем Telegram-канале Офицер он рассказал, что Часов Яр – один из самых крепких форпостов украинской армии в Донецкой области за полтора года. Россияне проводили там большое количество механизированных и пехотных штурмов, однако не смогли достичь результатов.

"Однако за последние несколько недель враг осуществляет активные попытки прорыва направления (через Предтечино – Ступочки) и обходит его с фланга через Александро-Шульгино, что у них кое-где получается. В основном это активность ДРГ (диверсионно-разведывательных групп, – ред.), которые пытаются просачиваться по подвалам и со временем закрепиться, подогнав подкрепление", - объяснил Алекс.

Какими могут быть последствия

По словам военного, в направлении Часова Яра может возникнуть "неприятная ситуация".

"В результате может получиться неприятная ситуация на Часовоярском направлении, обвал которого создаст большие проблемы на Константиновском направлении", - подчеркнул Алекс.

Часов Яр Инфографика
Кратко о Часовом Яре / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Летнее наступление российских войск фактически провалилось, никаких существенных продвижений они не добились, сказал Главреду военный эксперт Олег Жданов.

Однако, по его словам, возможно, следует ожидать и осеннего наступления.

"Вполне возможно, что осенняя наступательная кампания, которую Россия обещает начать с середины сентября, может еще и состояться. В связи с этим мы пока не можем сказать, что российское наступление провалилось. Летняя, то есть первая, часть этой наступательной кампании действительно была провальной, поскольку Россия за летние месяцы не решила ни одной политической задачи, а это значит, что ни саму войну, ни этот ее этап нельзя признать успешным для РФ", - подчеркнул Жданов.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области.

"Принять и простить": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

