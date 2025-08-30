Укр
"Россиян отбросили": силы обороны освободили село Мирное возле Купянска

Виталий Кирсанов
30 августа 2025, 21:27
87
Ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.
Силы обороны освободили Мирное возле Купянска
Силы обороны освободили Мирное возле Купянска / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Кратко:

  • Согласно карте DeepState, Мирное обозначено как деоккупированное
  • Украинские военные продвигаются дальше

Силы обороны освободили село Мирное около Купянска Харьковской области. Эту информацию подтвердил "Суспільному" представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

"По состоянию на сейчас россиян из Мирного отбросили. Информации о раненых или убитых россиянах нет. Военные продвигаются дальше", - сказал Трегубов.

видео дня

"Суспільне" отмечает, что ранее с этих позиций оккупанты могли контролировать трассу на Купянск.

Согласно карте DeepState, Мирное обозначено как деоккупированное.

Ранее 30 августа Виктор Трегубов сообщал, что подразделения РФ под Добропольем в Донецкой области окружены и ликвидируются.

"По крайней мере сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти "клешни краба", были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго", - сказал он.

'Россиян отбросили': силы обороны освободили село Мирное возле Купянска
Deepstatemap

Контратаки ВСУ - мнение эксперта

Успешные действия Сил обороны Украины ранее прокомментировал военный обозреватель Алля Абишев. По его словам, армия РФ оказалась в окружении именно благодаря контратакам ВСУ.

Украинские военные оперативно отреагировали на ситуацию и остановили наступление врага, отбив ряд населенных пунктов на линии Рубежное - Золотой Колодец - Веселое.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно сообщалось, что российские оккупационные войска смогли продвинуться на Днепропетровщине и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка, где продолжаются ожесточенные бои.

Ранее Главред писал, что российские оккупанты давят одновременно на нескольких направлениях, добиваясь прорыва и выхода на Покровск. Контроль над одним населенным пунктом ВСУ потеряли, под угрозой еще один.

Накануне стало известно, что украинские военные имеют успехи в районе Покровска, что в Донецкой области. Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что зафиксировано продвижение ВСУ на северо-восток от города.

Больше новостей:

О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель.

В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.

Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства.

В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине линия фронта Купянск Харьковская область Виктор Трегубов Купянское направление
