Летнее наступление РФ с треском провалилось: в ВСУ рассказали о фиаско орды Путина

В начале летней кампании враг имел около 110 тыс. военных, сейчас, по словам представителя ОСГВ "Днепр" их количество уменьшилось.

Ключевые тезисы Трегубова:

Россияне не достигли успехов в районе Покровска, Часового Яра и Торецка

В начале летней кампании враг имел около 110 тысяч, сейчас - примерно 100 тысяч

Россия не является большой военной державой и гегемоном

Российские войска, несмотря на сосредоточение более 100 тысяч военных, не смогли достичь заметных успехов в районе Покровска. Аналогичная ситуация наблюдается и вблизи Часового Яра и Торецка. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, в начале летней кампании в районе Покровска противник удерживал около 110 тысяч военных. Сейчас это количество несколько уменьшилось - до 100 тысяч.

"Чтобы представить масштаб этой цифры, в большинстве европейских стран такой армии просто нет... Со всем тем летняя компания подходит к завершению. Несмотря на очень агрессивные действия, на то, что в некоторых моментах удалось продавить украинские позиции, никакой быстрой победы россиян нет", - отметил Трегубов.

Спикер подчеркнул, что Покровск остается под контролем ВСУ. Все заявления Кремля о якобы захвате Часового Яра или Торецка остались "фантазиями российского диктатора Владимира Путина".

"Продолжается бой, для нас это крайне трудно держать такую большую орду. Но при всем при этом мы доказываем миру, что Россия не является ни большой военной державой, ни военным гегемоном", - добавил Трегубов.

В России прекращение огня могут подать как победу

Путин пока не хочет заканчивать войну в Украине. По словам политолога Владимира Фесенко, Россия могла бы подать прекращение огня как "победу".

"Российская пропаганда прекращение огня может назвать победой, которая будет заключаться в том, что Россия получила новые территории, и в том, что Украина не будет в НАТО (велика вероятность, что американцы на это согласятся)", - пояснил политолог.

По словам Фесенко, после войны РФ придется выравнивать дисбаланс между военной и гражданской экономикой и проводить демобилизацию. Окончательное решение о мире зависит только от Путина.

"Главное - это то, примет ли Путин этот выбор, или он останется фатально и маниакально зацикленным на войне против Украины. Если Путин будет действовать рационально, в частности ради Трампа, шанс на прекращение войны будет", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты одновременно давят на нескольких направлениях, стремясь к прорыву к Покровску. Боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над одним населенным пунктом.

Также российские войска, которые ранее продвинулись под Добропольем в Донецкой области, оказались в окружении. По словам спикера оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктора Трегубова, украинские военные уже отбили часть захваченных территорий и ликвидируют оккупантов.

Кроме этого, Силы обороны освободили село Мирное возле Купянска на Харьковщине. Россиян отбросили, информации о раненых или погибших нет, военные продвигаются дальше.

