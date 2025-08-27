Украина может победы Россию в войне - бойцы ГУР назвали единственный метод

Ветераны ГУР МО отметили, что россияне хорошо подготовлены и имеют значительные ресурсы, поэтому победить их можно только благодаря уму и гибкости украинцев.

https://glavred.info/front/ukraina-mozhet-pobedy-rossiyu-v-voyne-boycy-gur-nazvali-edinstvennyy-metod-10693238.html Ссылка скопирована

Как Украина может победы Россию в войне / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Россияне имеют подготовку не хуже, чем у украинских военных

У врага есть опыт ведения масштабных военных кампаний

Украина может победить россиян умом

Российские военные хорошо подготовлены, быстро адаптируются и имеют значительные ресурсы, поэтому недооценивать их опасно. Украина может победить россиян можно только одним методом. Об этом в эфире Армия TV рассказали ветераны ГУР МО Украины Тарас Проць (подразделение "Кракен") и Сергей Шикун (департамент активных действий).

"Есть миф, что Ванька - дурак. Нет. Люди там прошли такую же подготовку... В этом мы одинаковые...", - рассказал Шикун.

видео дня

Украинские военные признают, что противник быстро учится и обладает значительным боевым опытом. В качестве примера приводят центр специального назначения "Сенеж" - подразделение ВС РФ, где готовят спецназовцев.

"Россияне там профессиональные такие же, как и мы. Не стоит никого недооценивать...", - указывают они.

По словам Проца, бойцы этого центра имеют как преимущества, так и недостатки, однако остаются профессиональными военнослужащими, которые прошли ряд конфликтов - от сирийской кампании на стороне режима Башара Асада до двух чеченских войн, операций в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Карабахе.

По мнению украинских военных, победа над таким опасным противником возможна только благодаря уму. Ведь Украина не имеет такого человеческого ресурса, как Россия, которая привлекает к войне жителей Якутии, Бурятии и других регионов. К тому же враг внимательно отслеживает украинские инициативы, быстро их перенимает и имеет значительно больше возможностей для масштабирования.

"У нас есть больше возможностей умственных. Мы более гибкие... Да, у них тоже есть свои инициативы - это 100%. Но из-за того, что и в 2022 году мы смогли подстроиться, проявить инициативу и навязать врагу свою игру - так мы можем победить... Если мы будем играть своими преимуществами на недостатках противника - только там мы выиграем. Если будем биться лоб в лоб - мы проиграем. Ведь у нас просто нет столько людей", - подчеркнул Проць.

Пойдет ли Россия на новое наступление из Беларуси - мнение эксперта

Как писал Главред, в сентябре стартуют совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые, по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, могут стать ширмой для новых наступательных действий РФ.

В то же время эксперт подчеркнул, что возможное наступление с севера было бы скорее выгодным для Украины, ведь повторил бы сценарий февраля 2022 года, когда россияне растянули фронт вместо концентрации сил на ключевых направлениях.

"Пойти на заранее подготовленные позиции на севере Киевщины, где все дороги заминированы и их ждут наши подразделения, или, например, на Житомирщине или Черниговщине - это был бы для нас подарок. Это стало бы финальной точкой их летней наступательной кампании", - пояснил Кузан.

Война России против Украины - заявления военных о ходе боев

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные достигают успехов в тактическом продвижении на Донбассе, что может заметно улучшить ситуацию на отдельных участках фронта. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

В то же время армия России продолжает активно действовать на нескольких направлениях, однако, как отметил представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов, удерживать такой темп враг долго не сможет.

Подполковник Максим Жорин, заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подчеркнул, что Россия никогда не придерживается обещаний о прекращении огня. Поэтому единственной реальной гарантией безопасности для Украины может стать присутствие военных США или НАТО на линии разграничения.

Другие новости:

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред