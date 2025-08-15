Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

Оказывается, для создания угрозы Киеву надо не менее 100 тысяч, а то и 250 тысяч военных.

Эксперт сказал, есть ли угроза наступления РФ из Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В сентябре пройдут совместные военные учения России и Беларуси

Враг не планирует повторять свою ошибку 2022 года

Москва провалила летнюю наступательную операцию

Уже в сентябре начинаются российско-белорусские учения "Запад-2025". Не исключено, что они могут стать прикрытием для наступательных действий со стороны россиян. Такое предположение сделал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Главреду.

По его словам, наступление россиян с севера "было бы для Украины подарком", потому что повторило бы ситуацию февраля 2022 года, когда враг растянул фронт вместо того, чтобы сосредоточиться на главном.

"Пойти на заранее подготовленные позиции на севере Киевщины, где все дороги заминированы и их ждут наши подразделения, или, например, на Житомирщине или Черниговщине - это был бы для нас подарок. Это стало бы финальной точкой их летней наступательной кампании", - объяснил Кузан.

Он считает, что россияне не пойдут на такой шаг снова. Враг понял, что успех достигается только тогда, когда концентрирует значительные силы на одном направлении.

Эксперт подчеркнул, что для создания реальной угрозы Киеву нужно не менее 100 тысяч, а то и 250 тысяч военных. Кузан выразил сомнения, что РФ может выделить такие силы.

Смотрите видео, в котором Кузан рассказал, существует ли угроза наступления РФ на Киев:

РФ провалила летнюю наступательную операцию

Кузан добавил, что армия российского диктатора Владимира Путина провалила летнюю наступательную операцию.

Он вспомнил, что военное руководство России ставили перед собой немало целей на лето. В частности, по словам эксперта, враг хотел выйти на административные границы Донецкой области, оккупировать Сумы и перерезать логистику, создать угрозу Харькову, вести активные бои на Херсонщине и на Запорожском направлении. Но россияне вынуждены перебрасывать войска в Сумскую и Донецкую области, потому что даже на главных направлениях не достигли успеха.

"По состоянию на сейчас Торецк не взят, Часов Яр не взят, Покровск не взят - хотя по планам эти города должны были быть под контролем РФ еще весной, чтобы оттуда проводить дальнейшие наступательные действия. Единственное, чем они могут похвастаться, - так называемым прорывом под Добропольем. Именно это Путин и будет пытаться активно "продать" Трампу - мол, это же прорыв. Но для любого военного очевидно: 14, 24, 54 или даже 74 человека - это не прорыв в военном смысле", - подчеркнул Кузан.

Запланированные учения в Беларуси - новости по теме

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что угроза для Украины со стороны Беларуси возрастет в сентябре, ведь в период с 12 по 16 сентября там будет активная фаза совместных российско-белорусских учений.

Недавно заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Вадим Скибицкий сказал, что учения "Запад-2025" существенно отличаются от масштабных тренировок 2017 года или маневров перед вторжением России в Украину 2022-го. По его словам, уровень угрозы, который связан с этими учениями, довольно-таки низкий.

Как писал Главред, обозреватель объяснил цель военных учений возле Украины. Коваленко рассказал, что именно отрабатывают российские и белорусские войска во время учений.

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

