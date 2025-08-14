В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси: в чем дело

С 12 по 16 сентября в Беларуси будет активная фаза российско-белорусских учений, и в этот период времени риск для Украины возрастет.

https://glavred.info/war/v-sentyabre-vozrastet-risk-dlya-ukrainy-so-storony-belarusi-v-chem-delo-10689677.html Ссылка скопирована

В сентябре возрастет риск для Украины со стороны Беларуси/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, 38 Брестская ДШБр

Кратко:

В сентябре этого года риск для Украины со стороны Беларуси возрастет

Это связано с совместными учениями РФ и Беларуси, которые будут проходить с 12 по 16 сентября

Сейчас не фиксируется угрожающих моментов для Украины со стороны Беларуси. Однако угроза для нашего государства со стороны РБ возрастет в сентябре, ведь в период с 12 по 16 сентября там будет активная фаза совместных российско-белорусских учений. Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Угрожающих моментов непосредственно по линии границы мы не фиксировали. Собственно, по состоянию на сейчас на территории Беларуси по направлению нашей границы мы не отмечаем формирования какой-то ударной группировки, которая уже была сформирована или которая формировалась", - отметил он.

видео дня

Однако он отметил, что сейчас внимание Украины приковано к совместным учениям, которые должны состояться на территории Беларуси, в том числе между Беларусью и страной-агрессором Россией.

"Потому что риск и угроза для нашей страны в это время, конечно, будет расти. Особенно во время активной фазы этих учений, которая должна пройти в сентябре с 12 по 16 число. До этого будут проходить командно-штабные учения, учения сил логистики, связи", - рассказал Демченко.

Он отметил, что первые эшелоны техники и личного состава России уже прибыли на территорию Беларуси.

"Но отмечу, что их количество небольшое. Задача подразделений разведок - как Министерства обороны, так и Государственной пограничной службы - получить всю необходимую информацию о том количестве сил и средств, которые Россия сможет привлечь к этим учениям на территории Беларуси. И от того уже надо будет исходить, насколько риск для нашей страны возрастет", - сказал он.

Демченко также отметил, что военные учения в Беларуси не означают, что может произойти какое-то наступление на Украину. Но, по его словам, могут осуществляться какие-то провокации.

"Не стоит ожидать, что сразу произойдет какое-то там наступление. Но даже во время этих учений не стоит исключать, что могут осуществляться какие-то провокации или нагнетание ситуации в информационном поле для того, чтобы Украина реагировала и усиливала это направление дополнительными силами и, возможно, как ожидает РФ, ослабляла более важные направления, где ведутся активные боевые действия", - сказал Демченко.

Андрей Демченко/ скрин

Смотрите видео с комментарием Демченко:

Есть ли риск для Украины со стороны Беларуси - последние новости

Как сообщал Главред, Буданов раскрыл вероятность атаки на Украину со стороны Беларуси. Ситуация вокруг Александра Лукашенко остается сложной и требует пристального внимания, предупредил Кирилл Буданов.

Также ранее обозреватель объяснил цель военных учений возле Украины. Коваленко рассказал, что именно отрабатывают российские и белорусские войска во время учений.

Напомним, у Зеленского сделали заявление относительно учений России и Беларуси. Украина следит за российско-белорусскими маневрами и понимает, что происходит, сказал Андрей Коваленко.

Читайте также:

Об источнике: Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред