Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

На Покровском направлении украинские войска наносят значительные потери оккупантам и уничтожают технику.

На фронте 14 августа зафиксировано 105 боевых столкновений

Украинские войска отбили десятки атак на разных направлениях

Потери оккупантов на Покровском направлении - более 90 человек

По состоянию на 14 августа на фронте зафиксировано 105 боевых столкновений. Украинские защитники отбили многочисленные атаки российских войск, в частности на Покровском направлении - 42 атаки.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 96 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, пять мотосредств, одну пушку, семь БПЛА, два укрытия. Также украинские защитники поразили одну самоходную артиллерийскую установку, одну пушку, три единицы автомобильной техники и 12 укрытий для личного состава", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ на Facebook. видео дня

По данным Генштаба, Россия нанесла 60 авиационных ударов, сбросив 110 управляемых бомб, привлекла 1673 дроны-камикадзе и осуществила 3692 обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано три боестолкновения. Враг нанес семь авиаударов и совершил 233 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на других направлениях

Южно-Слобожанское: одна атака вблизи Глубокого.

Купянский: пять попыток врага продвинуться в районах Купянска, Голубовки и Загрызово.

Лиманский: украинские военные отбили 14 атак в районах Редкодуба, Грековки, Мирного, Шандриголово, Колодязов, Карповки. Еще два боестолкновения продолжаются.

Северский: отбито шесть атак, враг пытался продвинуться в районах Григорьевки, Верхнекаменского, Выемки и Серебрянки.

Краматорский: продолжается остановка вражеского штурма вблизи Белой Горы.

Торецкий: шесть атак в районах Торецка, Александра-Калинового и в направлении Плещеевки; одно боестолкновение продолжается.

Покровский: 43 атаки на позиции украинских войск в ряде населенных пунктов, 42 атаки отбиты.

Новопавловский: отбито 14 атак в районах Толстого, Александрограда, Малиевки, Зеленого Поля и других населенных пунктов; еще пять боестолкновений продолжаются.

Ореховский: враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами по Новоданиловке.

Приднепровский: шесть неудачных попыток врага продвинуться к позициям украинских войск, подвергся авиаудару город Львов.

Покровско-Мирноградское направление: оценка эксперта

По словам бывшего спикера Генерального штаба ВСУ, полковника запаса и военного эксперта Владислава Селезнева, на Покровско-Мирноградском направлении сейчас идут одни из самых ожесточенных боев. Россия стянула сюда около 110 тысяч военных, что создает значительное преимущество противника.

"Украинские силы имеют меньше ресурсов, - отмечает Селезнев, - Преимущество РФ ощутимо не только в численности и технике, но и из-за усталости подразделений, которые долгое время удерживают оборону на этом участке".

Эксперт отмечает, что ближайшие 48 часов будут ключевыми для ситуации в районе Доброполья. "Это станет маркером того, сможет ли враг закрепиться на новых рубежах в районе Золотого Колодезя и Веселого, или украинские войска смогут отрезать передовые штурмовые отряды от снабжения и ликвидировать их", - подчеркнул Селезнев.

Наступательные операции РФ - новости по теме

Как писал Главред, заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин сообщил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

Напомним, военнослужащий Кирилл Сазонов предупреждал, что российские оккупанты не готовятся к окончанию войны, наоборот, враг активно перебрасывает подразделения, боекомплект, технику и другое имущество в Донецкую область и в район Покровска, в частности из Крыма и Запорожского направления.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия Путина готовится к наступательной операции на трех направлениях - Запорожское, Покровское и Новопавловское.

