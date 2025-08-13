"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

Сазонов считает, что любые переговоры россияне могут использовать как прикрытие для нового наступления.

РФ готовится к проведению наступления / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Минобороны РФ

Ключевые тезисы военнослужащего:

Россия не готовится к обороне

Враг перебрасывает силы для проведения наступательных действий

Российские оккупанты не готовятся к окончанию войны, наоборот, захватчики перебрасывают дополнительные силы для проведения наступательной операции. Такое мнение высказал военнослужащий Кирилл Сазонов в эфире Вечер.LIVE.

Он отметил, что, по словам его собратьев и военных подразделений, российские войска не готовятся к обороне. Зато враг активно перебрасывает подразделения, боекомплект, технику и другое имущество в Донецкую область и в район Покровска, в частности из Крыма и Запорожского направления.

"Мы видим подготовку везде к "мощной рубке" в ближайшие месяцы. Армия РФ будет сражаться с ВСУ в полную силу", - сказал Сазонов.

Он добавил, что сейчас враг меняет тактику штурмов, в частности, враг применяет ее на Покровском направлении.

"Я не вижу никаких намеков на то, что через два дня или неделю будет перемирие... Россияне готовятся лезть вперед", - подчеркнул Сазонов.

Военный считает, что любые переговоры сейчас могут стать прикрытием для этого наступления, ведь на фронте нет признаков подготовки России к остановке боевых действий.

Покровск / Инфографика: Главред

Наступление россиян - о чем предупреждал Зеленский

Во вторник, 12 августа, президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами сообщил, что армия Путина готовится к наступательной операции на трех направлениях - Запорожское, Покровское и Новопавловское.

"На Запорожском будет около 15 тысяч военных дополнительно, Покровском - около 7 тысяч дополнительно, Новопавловском может быть 5 тысяч дополнительно", - сказал президент Украины.

Он сказал, что россияне до встречи Трампа и Путина, которая состоится 15 августа на Аляске, хотят сформировать определенное информационное пространство, особенно в американском, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, представитель ГУР рассказал, что на территории Курской и Белгородской областей оккупанты разместили переброшенные из КНДР войска. В ближайшее время ожидается прибытие новых групп северокорейцев. Всего на территории страны-агрессора России дислоцируются около 11 тысяч военных КНДР.

Как писал Главред, заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник Максим Жорин сообщил, что российские оккупанты при поддержке войск КНДР, в конце лета или в сентябре, планируют провести новое наступление. Под прицелом врага, вероятно, будет Харьковская и Сумская области, а еще район Покровска.

Между тем оккупационные войска России на Запорожском направлении оказались в критической ситуации. Захватчики из 108-го десантно-штурмового полка РФ, которые являются агентами движения Атеш, сообщили о больших потерях.

О персоне: Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

