"Будем сидеть и наблюдать": Трамп хочет выйти из переговоров по Украине - Axios

По словам американских чиновников, европейцы давят на Зеленского, чтобы он достиг "лучшего соглашения".

https://glavred.info/world/budem-sidet-i-nablyudat-tramp-hochet-vyyti-iz-peregovorov-po-ukraine-axios-10694057.html Ссылка скопирована

Трамп намерен временно выйти из переговоров по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Что написано в материале Axios:

Чиновники Белого дома теряют терпение к европейским лидерам

Европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против РФ

Топ-чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Украине, однако на самом деле тайно пытаются разрушить прогресс, который был достигнут за кулисами после саммита на Аляске. Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что через две недели после саммита между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным прогресс в прекращении войны был незначительным. По словам помощников Трампа, вина лежит на европейских союзниках, а не на президентах США и РФ.

видео дня

"Чиновники Белого дома теряют терпение к европейским лидерам, которые, по их мнению, давят на Украину, чтобы она добивалась от России нереалистичных территориальных уступок", - подчеркивают в Axios.

Также журналистам издания стало известно, что санкции, которые США призывают Европу ввести против РФ, включают полное прекращение всех закупок нефти и газа, а также введение ЕС дополнительных пошлин на Индию и Китай.

"Европейцы не могут продолжать эту войну и поддерживать необоснованные ожидания, одновременно ожидая, что Америка понесет расходы. Если Европа хочет эскалации этой войны, это будет ее решением. Но она безнадежно вырвет поражение из когтей победы", - отметил для Axios высокопоставленный чиновник Белого дома.

По словам американских чиновников, европейцы давят на Зеленского, чтобы он достиг "лучшего соглашения", а также проводил максималистский подход, который, по мнению окружения Трампа, только ухудшил ситуацию.

Американцы также считают, что британские и французские чиновники занимают более конструктивную позицию, однако они жалуются, что другие крупные европейские страны хотят, чтобы США несли все расходы войны.

"Достижение соглашения - это искусство возможного. Но некоторые европейцы продолжают действовать в сказочной стране, игнорируя тот факт, что для танго нужны двое", - добавил высокопоставленный чиновник.

В свою очередь чиновник Белого дома сообщил, что Трамп серьезно рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий, пока одна или обе стороны не начнут проявлять большую гибкость.

"Мы будем сидеть и наблюдать. Пусть они поборются некоторое время, а потом посмотрим, что будет", - заметил он.

В частности, некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как главное препятствие, несмотря на то, что менее двух недель назад Трамп провел дружескую встречу с ними и Зеленским.

В то же время европейский топ-чиновник, который участвует в переговорах с США по войне между Украиной и Россией, удивился из-за критики со стороны США. По его словам, он не ожидал, что в США будут считать, что европейские лидеры играют в одну игру с Трампом, а другую - за его спиной. Чиновник подчеркнул, что на самом деле таких разногласий не существует.

Кроме того, он добавил, что европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против России.

Переговоры о гарантиях для Украины - новости по теме

Напомним, ранее были названы варианты гарантий безопасности Украины. В Reuters со ссылкой на источники сообщили, что США и союзники обсуждают варианты военной защиты Киева от нападения РФ.

Ранее стало известно, какие гарантии безопасности для Украины просят у Трампа. Вопрос поднимался на встрече главы Объединенного комитета начальников штабов США с европейскими военными представителями.

Как ранее сообщал Главред, Лавров ранее выдвинул главное условие Кремля. Он подчеркнул, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина на данный момент не запланирована.

Другие новости:

Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред