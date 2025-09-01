Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

Кратко:
- Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по безопасности Украины
- Ко встрече присоединятся Мерц, Стармер, Рютте и фон дер Ляйен
- Будут обсуждать участие союзных войск и гарантии безопасности для Украины
В четверг, 4 сентября, в Париже состоится встреча европейских лидеров, которые принимали участие в августовской встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на трех дипломатов, ознакомленных с планами.
В столицу Франции прибудут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время Елисейский дворец от комментариев отказался.
Подготовка и планы
Президент Еврокомиссии отметила, что на прошлой неделе главы оборонных ведомств так называемой "Коалиции желающих" провели встречу и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых элементов для эффективного наращивания войск".
Требования Украины к союзникам
В частности, Украина требует от западных союзников конкретных гарантий безопасности, включая присутствие войск на своей территории в рамках любого мирного соглашения. По данным издания, в состав таких сил могут войти десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, которые получат поддержку США, включая системы командования, управления и средства разведки и наблюдения.
Financial Times также отмечает, что эти договоренности были достигнуты на встрече между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в августе.
Экспертная оценка гарантий
Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак выразил скепсис относительно эффективности западных гарантий безопасности для Украины. По его мнению, такие гарантии не обеспечивают стабильной уверенности:
"Сегодня они могут существовать, а завтра исчезнуть. Политические союзы распадаются, лидеры стран меняются, и заставить кого-то соблюдать обязательства, если он не хочет, практически невозможно".
Ступак предлагает альтернативу - политическое соглашение о размещении в Украине частных иностранных компаний после завершения войны. Он отмечает, что присутствие американских, британских и итальянских компаний может стать реальным фактором сдерживания и стимулом для поддержки Украины в долгосрочной перспективе.
Об источнике: Financial Times
Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.
