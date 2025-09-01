Укр
Читать на украинском
Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

Руслан Иваненко
1 сентября 2025, 01:36
Встреча в Париже станет продолжением договоренностей, достигнутых во время августовской встречи.
Лидеры
Европейские лидеры собираются в Париже для обсуждения гарантий безопасности и поддержки Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

Кратко:

  • Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по безопасности Украины
  • Ко встрече присоединятся Мерц, Стармер, Рютте и фон дер Ляйен
  • Будут обсуждать участие союзных войск и гарантии безопасности для Украины

В четверг, 4 сентября, в Париже состоится встреча европейских лидеров, которые принимали участие в августовской встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на трех дипломатов, ознакомленных с планами.

В столицу Франции прибудут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В то же время Елисейский дворец от комментариев отказался.

Подготовка и планы

Президент Еврокомиссии отметила, что на прошлой неделе главы оборонных ведомств так называемой "Коалиции желающих" провели встречу и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых элементов для эффективного наращивания войск".

Требования Украины к союзникам

В частности, Украина требует от западных союзников конкретных гарантий безопасности, включая присутствие войск на своей территории в рамках любого мирного соглашения. По данным издания, в состав таких сил могут войти десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, которые получат поддержку США, включая системы командования, управления и средства разведки и наблюдения.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Соглашения по безопасности для Украины / Инфографика: Главред

Financial Times также отмечает, что эти договоренности были достигнуты на встрече между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в августе.

Экспертная оценка гарантий

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак выразил скепсис относительно эффективности западных гарантий безопасности для Украины. По его мнению, такие гарантии не обеспечивают стабильной уверенности:

"Сегодня они могут существовать, а завтра исчезнуть. Политические союзы распадаются, лидеры стран меняются, и заставить кого-то соблюдать обязательства, если он не хочет, практически невозможно".

Ступак предлагает альтернативу - политическое соглашение о размещении в Украине частных иностранных компаний после завершения войны. Он отмечает, что присутствие американских, британских и итальянских компаний может стать реальным фактором сдерживания и стимулом для поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкое правительство определило своим главным приоритетом финансирование и помощь Вооруженным силам Украины, а не отправку собственных военных на украинскую территорию, указывает Bild.

Также Война России против Украины может затянуться на длительное время. Страны Запада заинтересованы в окончании войны в Украине, однако это не может произойти путем потери ею независимости. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью каналу ZDF.

Кроме того, европейские столицы работают над конкретными планами возможного развертывания войск в Украине после завершения конфликта, и эти меры получат полную поддержку со стороны США. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times во время поездки по восточным странам ЕС, граничащим с Россией.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Евросоюз война в Украине Париж
