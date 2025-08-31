'Путин выкручивается': Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума Трампа

В Вашингтоне прозвучало, что россияне должны были показать готовность к диалогу, напомнил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский напомнил об истечении срока ультиматума Владимиру Путину

Важное из заявлений Зеленского:

Зеленский напомнил об истечении срока двухнедельного ультиматума Трампа

Президент выразил надежду на твёрдую позицию США, стран Европы и G20

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил об истечении срока двухнедельного ультиматума, который ранее президент США Дональд Трамп поставил России для демонстрации готовности к реальным переговорам.

"Две недели назад в Вашингтоне прозвучало: к этому времени россияне должны были показать готовность к диалогу и встрече на уровне лидеров. Украина, безусловно, готова. Но единственное, чем занимается Россия — это продолжает наращивать усилия для ведения войны. Все их действия указывают именно на это", - подчеркнул он в ходе вечернего обращения.

Президент отметил, что Владимир Путин находится с визитом в Китае на саммите ШОС, и, по его мнению, "снова будет выкручиваться – это его спорт номер один".

Зеленский подчеркнул, что практически все мировые лидеры, включая представителей Китая, Индии, Турции, Азербайджана, Казахстана и других стран, выступают за прекращение огня и окончание войны.

Он также поблагодарил Папу Римского за его чёткую позицию и добавил: "Россия остаётся единственной стороной, заинтересованной в продолжении войны".

Президент выразил надежду на твёрдую и решительную позицию США, стран Европы и G20 по этому вопросу.

Ультиматум Трампа: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук отметил, что Владимир Путин, вероятно, согласился на предложения Дональда Трампа, чтобы избежать усиления санкционного давления и выиграть время.

По мнению эксперта, Кремль пытается затянуть ситуацию до зимнего периода.

"В медиа появлялась информация о предполагаемом докладе российского Генштаба, в котором говорится, что украинская линия обороны может не выдержать в течение двух-трех месяцев. Путин, скорее всего, рассчитывает продержаться до зимы, надеясь, что тогда его позиции на переговорах будут выгоднее", — отметил Олещук.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

