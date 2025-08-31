Укр
Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

Руслан Иваненко
31 августа 2025, 23:11
Лидеры коалиции обсуждают конкретные шаги для эффективного наращивания военного присутствия в Украине.
Урсула фон дер Ляйен, армия НАТО
Урсула фон дер Ляйен подтверждает поддержку Трампа и финансирование для украинских вооруженных сил / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • ЕС и США готовят планы развертывания войск в Украине
  • Десятки тысяч солдат могут принять участие в многонациональной миссии
  • Планы включают финансирование, вооружение и поддержку Киева после войны

Европейские столицы работают над конкретными планами возможного развертывания войск в Украине после завершения конфликта, и эти меры получат полную поддержку со стороны США. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times во время поездки по восточным странам ЕС, граничащим с Россией.

"Гарантии безопасности являются чрезвычайно важными и абсолютно необходимыми. У нас есть четкая дорожная карта. Мы достигли согласия в Белом доме. И эта работа продвигается очень хорошо", - отметила фон дер Ляйен.

Поддержка США и многонациональные войска

По ее словам, столицы ЕС работают над планами "развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев".

"Президент Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью поддержки. Это было очень четко и неоднократно подтверждено", - добавила она.

По данным FT, в состав таких войск могут войти десятки тысяч солдат под руководством Европы, с поддержкой США в виде систем командования и управления, а также средств разведки и наблюдения.

Договоренность была достигнута во время встречи Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в прошлом месяце. Следующая встреча состоится в Париже с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и фон дер Ляйен.

Оценка фон дер Ляйен относительно переговоров и Путина

Фон дер Ляйен высоко оценила готовность Трампа участвовать в мирных усилиях.

"Путин не изменился, он остается хищником. Трамп хочет мира, а Путин не садится за стол переговоров... У него негативный опыт общения с Путиным, который все чаще не выполняет своих обещаний. За последние месяцы мы имели несколько встреч, во время которых стало очевидно, что на европейцев можно положиться. Понятно, что когда мы что-то говорим, мы это делаем", - подчеркнула она.

Армии стран Европы, армия Европы, миротворцы, инфографика
Армии стран Европы / Инфографика: Главред

Финансирование украинских вооруженных сил

Также она добавила, что ЕС будет искать новые источники финансирования для обеспечения "устойчивого финансирования украинских вооруженных сил как гарантии безопасности".

Она отметила, что после заключения мирного соглашения Киеву понадобятся "довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... это, несомненно, ЕС должен будет приложиться".

Существующие источники финансирования Украины со стороны Брюсселя, включая бюджетную поддержку, останутся в силе. Фон дер Ляйен также добавила, что ЕС сохранит финансирование подготовки украинских военных и будет поощрять государства-члены использовать фонд в размере 150 млрд евро для кредитов на вооружение и совместного производства с украинскими оборонными компаниями.

Планы коалиции и развитие оборонных возможностей

"На прошлой неделе главы оборонных ведомств коалиции желающих встретились и разработали достаточно точные планы, включая обсуждение необходимых элементов для эффективного наращивания войск", - добавила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что из-за изменения характера военных действий нужно поддерживать инвестиции ЕС в беспилотники, противовоздушную и противоракетную оборону, космические и кибернетические возможности.

Мнение эксперта относительно мирных переговоров

По словам Виталия Кулика, директора Центра исследования проблем гражданского общества, пока трудно ожидать заключения мирного соглашения между Украиной и Россией до конца 2025 года. Россия, по его оценке, не готова к настоящим переговорам и выдвигает нереальные условия, пытаясь использовать процесс в собственных интересах.

"Я скептически отношусь к возможности завершения войны в этом году или в следующем. В то же время снижение интенсивности боевых действий и сокращение столкновений до критического минимума уже вполне реально. Однако стороны продолжат проверять слабые места друг друга", - подчеркнул эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, немецкое правительство определило своим главным приоритетом финансирование и помощь Вооруженным силам Украины, а не отправку собственных военных на украинскую территорию, указывает Bild.

Несмотря на сосредоточение более 100 тысяч военных, российская армия не смогла достичь ощутимых результатов под Покровском. Подобная ситуация наблюдается также в районах Часового Яра и Торецка, отметил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американских военных в Украине в рамках гарантий безопасности не будет. В то же время военное присутствие на украинской территории будут обеспечивать европейские партнеры, однако при поддержке Вашингтона.

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Евросоюз миротворцы Урсула фон дер Ляйен война России и Украины
