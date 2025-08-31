Укр
Закончится ли война Украины и России в 2025 году - какой нюанс станет решающим

Юрий Берендий
31 августа 2025, 15:11
295
Война не завершится в 2025 году из-за нереалистичных требований Москвы, но экономическое давление США и ЕС может заставить РФ поступиться, указывает эксперт.
Закончится ли война Украины и России в 2025 году - какой нюанс станет решающим
Закончится ли война Украины и России в 2025 году / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией возможно до конца этого года или даже раньше. В то же время директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии для Главреда выразил сомнение в завершении войны в 2025 году, поскольку Россия не готова к полноценным переговорам.

По его мнению, Москва выдвигает нереалистичные требования, которые невозможно выполнить, и пытается искажать содержание переговоров в собственных интересах. Это свидетельствует об отсутствии реальных шагов и искреннего стремления к заключению мира.

"С другой стороны, вполне возможно, что США и другим нашим западным союзникам удастся сделать так, что Россия окажется в сложной экономической ситуации, потому что будет обложена санкциями и ограничениями, которые будут не просто сдерживать ее экспорт, а серьезно влиять на экономические показатели, социальную сферу и возможность финансировать войну", - указывает аналитик.

Кулик подчеркивает, что Россия может согласиться на отдельные элементы соглашения, не выполняя обязательств по прекращению войны или долгосрочного мира. Она использует временное перемирие для наращивания своих сил, чтобы потом обвинить Украину в его нарушении и возобновить боевые действия.

По мнению эксперта, до конца года США и ЕС, вероятно, смогут заставить Россию быть более сговорчивой, но результат будет зависеть от их возможностей и политической воли. Политическая воля европейских стран нестабильна и неоднозначна, и только при их участии не удастся ввести полное эмбарго на торговлю с Россией.

"Американцы видят необходимость в сохранении определенного небольшого пространства, поэтому Трамп будет пытаться сохранить режим переговорного окна, поэтому будет избегать жестких санкций против России", - добавляет эксперт.

Кулик подчеркивает, что Трамп - непредсказуемая фигура, которая может быстро изменить свою позицию на 180 градусов из-за любого, даже бытового или психологического фактора. Поэтому всегда существует вероятность, что ситуация может улучшиться для Украины.

На сегодня он скептически оценивает возможность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до конца 2025 года. В то же время снижение интенсивности боевых действий и сокращение столкновений на фронте до критического минимума вполне реальны уже в этом году, хотя стороны продолжат проверять слабые места друг друга.

"Произойдет ли это из-за истощения России? С одной стороны, можно говорить о том, что летнее наступление россиян провалилось, как написало издание BILD, но с другой - есть захваченные российскими войсками населенные пункты и километры нашей территории за лето. И соотношение потерь и достигнутых результатов точно уже не такое, как было раньше у россиян. Даже в 2024 году у России было больше достижений, чем в 2025-м", - резюмировал он.

Когда может закончиться война РФ против Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, полковник ВСУ и военный эксперт Олег Жданов предположил, что боевые действия могут завершиться в конце 2025-го или в 2026 году.

Он отметил, что сейчас идет война на истощение, и ее финал будет зависеть не от политических соглашений или текущей ситуации на фронте, а скорее от возможного обвала одной из сторон. В то же время Жданов добавил, что усиление давления могло бы ускорить завершение войны.

"Война закончится тогда, когда одна из сторон признает свое поражение. 2026 год, на мой взгляд, является самым перспективным периодом в этом плане", - заявил Жданов в разговоре с Главредом.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Кремль обвинил Европу в якобы срыве мирного процесса и выразил благодарность президенту США Дональду Трампу. Также Песков обвинил Киев в неготовности к урегулированию войны и заявил о намерении продолжать войну.

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что предложенные Украине варианты гарантий безопасности не являются действенными. По его словам, аналог 5-й статьи НАТО выглядит как подделка, а соглашений вроде тех, которые США имеют с Южной Кореей, Японией или Израилем, Украина пока не получает.

Аналитики Института изучения войны предупреждают, что в ближайшие недели Россия может значительно нарастить интенсивность ударов. По их данным, оккупанты использовали время перед саммитом на Аляске для накопления дронов-камикадзе и ракет, которые, вероятно, направят против украинских энергетических объектов.

О персоне: Виталий Кулик

Виталий Кулик (22 сентября 1976, Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального Института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

