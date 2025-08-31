Китай и Россия готовят 'объединение', Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

В Китае стартовал саммит ШОС, где диктатор Путин и другие лидеры авторитарных режимов обсудят формирование нового миропорядка и войну против Украины.

Какое объединение готовят Китай и Россия и как это изменит войну в Украине / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какое "объединение" готовят Китай и Россия - чем уникален этот саммит ШОС

Что будут говорить Си Цзиньпин и Путин о войне РФ против Украины

Чего ждать от визита Путина в Китай

С 31 августа по 3 сентября 2025 года диктатор и военный преступник, президент России Владимир Путин осуществляет редкий четырехдневный визит в Китай. Программа поездки включает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, военный парад в Пекине, посвященный 80-летию Победы над Японией во Второй мировой войне, а также ряд двусторонних переговоров.

Этот визит символизирует укрепление "стратегического партнерства без границ" между Москвой и Пекином, особенно на фоне усиливающегося западного давления и санкций

Главред собрал основные детали визита российского диктатора и военного преступника Владимира Путина в Китай и возможные последствия для Украины.

Какова программа визита Путина в Китай - для чего Путин прибыл в Китай

В воскресенье стартовало ключевое дипломатическое событие года для Китая - саммит, на который собрались мировые лидеры, чтобы очертить будущее блока под руководством Пекина, стремящегося предложить альтернативу американскому мировому порядку.

31 августа 2025 года диктатор и военный преступник Владимир Путин прибыл в портовый город Тяньцзинь для участия в двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он присоединился к встрече на день позже премьера Индии Нарендры Моди. Также ожидается участие президента Ирана Масуда Пезешкяна и премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, сообщает Bloomberg.

Смотрите видео прибытия Путина в Пекин:

/ Фото: скриншот

"Хотя встреча была запланирована заранее, стремительное развитие мировых событий придает ей большее значение. Саммит дает Путину возможность непосредственно обсудить с Си и Моди результаты его встречи в Аляске с президентом США Дональдом Трампом и перспективы достижения соглашения о прекращении войны в Украине", - говорится в материале.

Россия и Китай готовят "объединение" - что известно о "новом мировом порядке"

26 августа глава КНР Си Цзиньпин заявил о намерении вместе с Россией изменить мировой порядок на "более справедливый", в котором ведущая роль будет принадлежать странам вне западных блоков. Об этом сообщает Reuters.

С таким заявлением китайский лидер выступил во время встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который 25 августа прибыл в Китай.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин и Москва должны "объединить" государства Глобального Юга, очертив видение стратегического партнерства с Россией. Он отметил необходимость совместной защиты интересов в сферах безопасности и развития, а также важность политического доверия и развития межпарламентских контактов.

ШОС / Инфографика: Главред

Чем этот саммит ШОС будет уникальным

В материале BBC отмечается, что Россия выступает для Китая удобным партнером, ведь она помогает Си Цзиньпину сохранять стабильность как в самой стране, так и в Центральной Азии, а также способствует мобилизации поддержки со стороны государств глобального Юга и продвижению альтернативы западной модели мирового порядка.

В следующую среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине рядом с Си и Путиным появятся президент Ирана Масуд Пезешкиан и лидер КНДР Ким Чен Ын, образовав своеобразный "авангард" противников демократии.

"Впервые в истории лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи соберутся в одном месте - на военном параде в Пекине 3 сентября. Станет ли это собрание первым саммитом "оси автократий"?", - задается вопросом Нил Томас, эксперт по Китаю из Asia Society Policy Institute.

Си Цзиньпин / Фото: ua.depositphotos.com

Впрочем, как подчеркивает издание, этот союз вряд ли будет иметь длительный характер, ведь его участники преследуют разные цели и не доверяют друг другу.

"Но присутствие Путина, Пезешкиана и Кима подчеркивает роль Китая как ведущей авторитарной державы в мире", - заключает он.

Что будут говорить Си Цзиньпин и Путин о войне РФ против Украины

Главным событием визита российского диктатора Владимира Путина в Китай станет согласование позиций Москвы и Пекина по войне в Украине на фоне усилий США добиться прекращения боевых действий, сообщает The Guardian.

Аналитики отмечают, что центральным вопросом переговоров между Путиным и Си станет координация их подходов к украинской войне. Путина интересует, может ли он рассчитывать на дальнейшую поддержку Китая и как Пекин отреагирует в случае, если Вашингтон попытается склонить его к давлению на Москву для остановки войны.

"Это важное время для них, чтобы поговорить о том, куда направляется война и насколько вероятно ее остановить в ближайшее время", - сказал директор Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев.

По мнению экспертов, двум лидерам необходимо обменяться видением и убедиться, что они действуют согласованно, ведь война стала ключевым элементом их отношений.

Кроме военно-политической тематики, ожидается обсуждение и экономических вопросов. Китай фактически стал для России экономическим спасителем, поэтому в центре внимания будет долгосрочное сотрудничество в энергетической сфере, в частности, планы реализации газопровода "Сила Сибири-2" и расширение нефтяной инфраструктуры.

Путин / Фото: kremlin.ru

Журналисты предполагают, что стороны затронут и тему военного взаимодействия. Хотя Китай официально не поставляет России оружие, американские чиновники утверждают, что он обеспечивает ее большинством оборудования для восстановления военной промышленности, взамен получая доступ к чувствительным оборонным технологиям.

Отдельное внимание уделяют символике визита, ведь ожидается, что на параде в Пекине 3 сентября Путин будет сидеть рядом с Си, что станет отражением парада 9 мая в Москве, где китайский лидер занял почетное место рядом с российскими войсками.

Чего ждать от визита Путина в Китай

Предстоящая поездка Владимира Путина в Китай не будет иметь решающего значения для мирных переговоров по Украине. Об этом в интервью "Главкому" заявил китаевед Дмитрий Ефремов, подчеркнув, что для Вашингтона и Пекина украинская тема не относится к приоритетным.

По словам эксперта, в случае встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина главными вопросами станут Тайвань и торговля, тогда как война в Украине окажется лишь на третьем или даже четвертом плане. Поэтому, считает Ефремов, поездка Путина в Китай не будет иметь ключевого значения.

Он напомнил, что Москва и Пекин и так поддерживают постоянную "стратегическую координацию" через налаженные каналы связи. Поэтому визит российского лидера скорее будет носить символический характер - как ответ на приезд Си в Москву 9 мая.

Ефремов также отметил, что Китай осознает "одержимость" Путина украинским вопросом и рассматривает это скорее как его личную "прихоть". В то же время Пекин не намерен серьезно вкладываться в эту тему, поскольку концентрируется на собственных интересах. Принимая решение, он будет ориентироваться прежде всего на позицию Москвы, ведь для Китая сама Украина не представляет большого значения.

Может ли Китай стать гарантом безопасности для Украины

Дипломат, руководитель Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что Путин хочет, чтобы гарантии безопасности Украине предоставляли также Россия и Китай.

/ Инфографика: Главред

Однако, по его словам, этот вариант неприемлем, поскольку такие гарантии означали бы возможность контроля, надзора или вмешательства во внутренние дела государства. Поэтому Украина должна отвергнуть эту идею сразу.

"Ни Россия, ни Китай - никто, кроме западных стран, даже на пушечный выстрел не должен быть допущен в список гарантов. Россия и Китай уже были нашими гарантами, и мы видели, чем это закончилось. Достаточно", - резюмировал дипломат.

Будет ли Китай финансировать войну РФ против Украины

В интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов отметил, что в Кремле понимают, что ресурсов для ведения войны уже не хватает, поэтому нынешние действия России фактически являются торгом за будущее мирное соглашение с надеждой на снятие санкций, разблокирование активов и ослабление международного давления. Украина же должна отстаивать собственные условия, чтобы они были максимально выгодными.

По словам аналитика, расходы на войну можно сравнить с ранением, когда организм теряет кровь и нуждается в ее постоянном пополнении, иначе он погибнет. Украина получает такую "кровь" от союзников, тогда как у России подобной поддержки нет.

Морозов добавляет, что Иран имеет собственные серьезные проблемы, КНДР предоставила определенные ресурсы, но они практически исчерпались. Так называемая "ось зла" не имеет ни международных финансовых институтов, ни больших резервов. Китай же руководствуется исключительно собственными экономическими интересами.

/ Инфографика: Главред

Он может технологически помогать России или поддерживать ее для противостояния США, но не по идеологическим мотивам. В отличие от времен Холодной войны, Пекин не станет бесплатно финансировать российскую агрессию, ведь Москва не разделяет идеологии Коммунистической партии Китая.

"Итак, единственное реальное решение для России в этой ситуации - остановка войны. Я думаю, что уже сейчас, возможно, даже с июня, мы вошли в новую фазу: они продолжают войну не для того, чтобы выиграть, а чтобы выторговать для себя максимально выгодные условия мира. Они понимают, что не смогут захватить всю территорию Украины. Их "победная" риторика - это лишь пропагандистские нарративы для поддержки "Z"-аудитории", - резюмировал Морозов.

